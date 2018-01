DÅRLIG STEMNING: Ledelsen i Ap, her under partiets landsstyremøte etter stortingsvalget i september. Fra venstre: Partileder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng, nestleder Hadia Tajik og tidligere nestleder Trond Giske. Foto: Bringedal, Terje

Ap-klubbleder til angrep på partikolleger: – Bruker media for å fremme sine synspunkter på interne forhold

Publisert: 26.01.18 11:51

Klubblederen for de ansatte på Aps partikontor beskylder sine egne partikolleger – de ansatte i Aps stortingsgruppe – for å drive intern skittkasting i mediene.

– Jeg reagerer på at stortingsgruppens ansatte igjen bruker media for å fremme sine synspunkter på interne forhold i Arbeiderpartiet , sier klubbleder Jan Thore Marthinsen.

Han er leder for klubben som organiserer de ansatte på Aps partikontor og fylkeslagenes sekretærer. Og han er selv fylkessekretær i Trøndelag Ap, Trond Giskes eget hjemfylke.

Ansatte utestenges

Han reagerer sterkt på at VG torsdag fortalte at de ansatte i Aps stortingsgruppe blir utelukket fra å delta på mandagens ekstraordinære landsstyremøte i partiet, som skal behandle varslingssakene mot tidligere nestleder Giske.

Marthinsen mener stortingsgruppens ansatte bevisst bruker mediene til å formidle intern uenighet.

– Jeg synes de skal ta opp det på ordinær måte, sier Marthinsen.

– Misnøyen er jo tatt opp internt, og blir deretter formidlet VG?

– Gjennom media, ja. Det synes jeg er et veldig dårlig utgangspunkt for samarbeid mellom partene. En dag vil jo situasjonen i partiet normalisere seg, og da skal vi jo prøve å forsøke å samarbeide igjen.

– Gjør dette det vanskelig?

– Jeg kan bare svare for meg og mine, og jeg er tillitsvalgt for de ansatte på partikontoret og i fylkespartiene. Jeg ville ikke valgt den tilnærmingen der for et videre samarbeid med arbeidsgiver, for å si det sånn.

Bare å bla i VG

– Da tenker du på?

– Å bruke media som kanal for å formidle misnøye mellom partene.

– Har dette skjedd før?

– Det er vel bare å bla seg bakover i VG, det, sier han.

– Hvorfor velger du å gå ut og si dette nå?

– Nå har det vært ganske mye mediedekning på én vinkel. Det synes jeg er feil. Da er det viktig for meg å bidra til å rette opp i det.

– Bidrar ikke du også til negative oppslag om Ap når du går ut på denne måten?

– Det har jeg ingen formening om, sier Marthinsen.

Skylder på økonomi

Han mener det ikke er noe unaturlig i at partiledelsen ikke inviterer alle de ansatte i partiet med på mandagens ekstraordinære møte i partiets landsstyre.

– Dette er et ekstraordinært landsstyremøte som ikke er budsjettert, og det er et poeng at dette møtet ikke er større enn nødvendig for å håndtere en krevende situasjon. Det er derfor helt naturlig at ikke alle ansatte i organisasjonen, stortingsgruppen eller andre organ har en rett på å møte til dette, sier Marthinsen, og legger til:

– Det som er naturlig, og som har blitt gjort, er at ansattes representanter har blitt invitert med, på lik linje som ellers er vanlig i arbeidslivet der et godt partssamarbeid i virksomheten fungerer. Det at enkelte tillitsvalgte takker nei til invitasjonen om å representere på vegne av sine medlemmer for stå for deres egen regning, sier han til VG.