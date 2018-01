Janne-saken: – Familien er fullstendig knust

Publisert: 11.01.18 10:10 Oppdatert: 11.01.18 12:58

INNENRIKS 2018-01-11T11:58:35Z

BRUMUNDDAL (VG) I dag er det 13 dager siden Janne Jemtland (36) forsvant. – Familien er fullstendig knust, sier deres bistandsadvokat.

– De har det helt forferdelig, sier advokat Ida Andenæs i advokatfirmaet Elden til VG.

Andenæs ble onsdag oppnevnt som bistandsadvokat for Janne Jemtlands ektemann og nærmeste familie. Advokaten har vært i kontakt med familien og forteller om en familie i en helt forferdelig situasjon.

– Familien er fullstendig knust, og håper at etterforskningen snart vil gi dem et svar på hva som har skjedd, sier hun.

– Håper i det lengste å finne henne i live

Torsdag formiddag foretas det nye søk etter funn av «et mulig spor» i et område ikke langt fra det andre blodfunnet. Politiet leter med firehjuling og snøscooter. Politiet er også ute og søker med hundepatruljer.

Sivilforsvaret bistår politiet i letingen i området der Janne Jemtland bor, og har 27 personer med i søket.

I går ble det også gjort omfattende søk etter den savnede tobarnsmoren både fra land og fra luften. Søkingen ga ingen resultater, og førte ikke politiet noe nærmere et svar på hva som har hendt 36 år gamle Janne Jemtland.

Hun har nå vært forsvunnet i 13 dager, og politiet uttalte til VG onsdag at håpet om å finne henne i live svinner hen .

Jemtlands storebror, Terje Opheim, sier til VG at de forholder seg til det politiet sier. De klamrer seg likevel til håpet om at Janne skal komme til rette i live.

– Vi er realister, og vi forholder oss til det politiet sier, men så lenge hun ikke er funnet, håper vi i det lengste at de skal finne henne i live, sier han.

Kritisk til politiets håndtering

Ektemannen til Jemtland meldte henne savnet etter at hun hadde vært borte i 30 timer. Politiet oppfattet derimot ikke meldingen som veldig bekymringsfull eller akutt, og de ba ham derfor ringe tilbake påfølgende dag.

Det tok derfor over to døgn for letingen etter tobarnsmoren startet .

Politiet har tidligere uttalt at ektemannen har vært kritisk til deres håndtering av hans savnetmelding .

– Hva tenker han om hvordan politiet har håndtert situasjonen?

– Her må jeg henvise til politiet, jeg ønsker ikke å kommentere det nå eller gå nærmere inn på etterforskningen, sier Andenæs.

Hun legger til:

– Mitt fokus nå er å bistå familien i denne situasjonen, sier advokaten.

Politiet intensiverte onsdag etterforskningen av forsvinningen til tobarnsmoren.

12 personer fra Kripos er nå tilstede i Brumunddal for å bistå med taktisk, teknisk og analytisk etterforskningskompetanse.