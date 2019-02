INNLEIE-STORTINGET: Denne gangen er det ikke politikerne på Stortinget som er i fokus, men de som jobber der. Foto: Fredrik Solstad

Innleid vaktmester fikk sparken: Hevder ny Stortings-vaktmester gjør samme jobben

Stortinget skal ha leid inn en ny vaktmester, som har fått andre oppgaver enn sparkede Dipaker Rangitkumaar. - Men han gjør visst i realiteten de samme oppgavene som Rangitkumaar, sier en ansatt på Stortinget.

Publisert: 20.02.19 14:03







VG skrev fredag om Dipaker Rangitkumaar som har gått i tre måneders innleiekontrakter fra Manpower som vaktmester på Stortinget.

Etter nesten tre år ble avtalen stanset.

– Vi reagerer veldig på måten Dipaker Rangitkumaar er blitt behandlet på. De som vet sier det er behov for den stillingen han har gått i, men det er blitt argumentert med at man ikke får lov til å ansette flere. Det er litt spesielt når de hele tiden har behov for å leie inn, sier en ansatt på Stortinget.

Den ansatte ønsker å være anonym.

– Fiffig omgåelse

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sa til VG fredag at Rangitkumaars oppgaver ikke fylles av den som nå er leid inn. Det avviser den ansatte VG nå har snakket med.

– Det er leid inn en ny, men ikke for de samme oppgavene. Men han gjør visst i realiteten de samme oppgavene som Dipaker Rangitkumaar. Jeg har pratet med flere. De sier det er behov for den stillingen. De synes det bare er trist fordi Dipaker var godt likt av alle og han var veldig flink i jobben.

Leder Joachim Espe i Rørleggernes fagforening i Fellesforbundet i Oslo sier at en vridning av oppgaver mellom to innleieavtaler, er tvilsomt.

les også Kristin har vært blind i 50 år: - Må bevise at jeg er blind

– Tilbakemeldingene er at den nye som er leid inn, i realiteten gjør de samme oppgavene som Dipaker. Da er det fiffig omgåelse av regelverket hvis Stortingets administrasjon hevder vedkommende formelt har fått andre oppgaver enn det Dipaker hadde, sier Espe til VG.

KRITISK: Leder Joachim Espe i Rørleggernes fagforening i Fellesforbundet i Oslo. Her avbildet i forbindelse med en annen sak, i t-skjortevær. Foto: Hallgeir Vågenes

Full gjennomgang av saken

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, vil ikke kommentere påstanden om «fiffig omgåelse».

– Vi har igangsatt full gjennomgang av saken og vil ikke kommentere ytterligere før denne gjennomgangen er avsluttet. Vi er som nevnt opptatt av at Dipaker Ragnitkumaar skal behandles i samsvar med lover og regler.

– Toppet med innleie

Den ansatte som jobber på Stortinget sier de opplevde at det var treårsregelen som ble brukt som argument.

– Ja, det er det alle har hørt. At de ville blitt pålagt å ansette ham hvis han fikk fortsette som midlertidig innleid.

les også Saksøkerne vitner i Aleris-saken: – Møtte opp syk på jobb

Vedkommende fremholder at de fleste i avdelingen som Rangitkumaar jobbet i, har fast jobb: De som jobber med med driften av stortingsbygningene.

– Men det er toppet med innleie via Manpower i mange år. Når innleien foregår over så lang tid, forteller det at det egentlig er behov for fast stilling.

– Sender brev fredag

Espe sa til VG fredag at de mener at Rangitkumaar er utsatt for ulovlig innleie og at de vil kjempe for at han får tilbake jobben.

– Det er ulovlig innleie fordi han ikke har vært vikar for noen. Stortinget har leid ham inn fra Manpower, tre måneder av gangen. Rett før han har jobbet for dem i tre år, mister han jobben, sa Espe.

les også Politi-politiker ber politifolk stå lenger i jobb

Han sier de ikke har fått noen tilbakemelding fra Stortingets administrasjon.

STØTTES: Dipaker Rangitkumaar får støtte etter at han mistet jobben som vaktmester på Stortinget. Foto: Frode Hansen

– Vi har spurt om hvem han var vikar for, men ikke fått svar. Vi vil følge opp med et brev til Stortinget mandag, med krav om at han får fast jobb. Når de har budsjett til å leie inn, så kan de i stedet øke grunnbemanningen. Når innleien har pågått så lenge, så viser det at de har de behov for økt bemanning.

– Det tar seg ikke ut

Espe er glad for reaksjonene.

– Vi får også tilbakemeldinger om at ansatte støtter ham, sier Espe og legger til:

les også NAV-reglene som endres i 2019

– Jeg synes ikke det tar seg ut av landets parlament driver med slik triksing og inneleie gjennom kortsiktige tremåneders-kontrakter år ut og år inn.

Dipaker Rangitkumaar meldte seg inn i Fagforbundet da han for noen år siden var rørlegger-lærling.

Fredag uttrykte en rekke politikere fra ulike partier seg kritisk til behandlingen av Rangitkumaar.

les også Samboeren i fødselsdrama: – Sjefen min viste ingen medfølelse

– Ikke greit

Også Frp reagerer.

– Det er ikke greit at et langvarig vikariat avvikles med begrunnelse om at arbeidsgiver da må ansette fast. Har arbeidsgiver et reelt behov skal det bety tilbud om fast ansettelse. Det er gjort en rekke innstramminger på muligheten for lange vikariater og midlertidig innleie av regjeringen, nettopp for å sikre at flere skal få tilbud om fast ansettelse og ikke gå unødvendig lenge på midlertidige kontrakter eller vikariater, sier Frps talsperson, Erlend Wiborg.

les også Flere i jobb er jobb nummer én

– At Stortinget kan se ut til å har gjort seg skyldig i brudd på arbeidsmiljøloven, er åpenbart ikke greit. Jeg forventer at Stortinget rydder opp i dette forholdet snarest, sier han.