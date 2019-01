MØTER PRESSEN: Advokat Svein Holden bistår familien til Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Forsvinningssaken i Lørenskog: Varsler ny pressekonferanse

INNENRIKS 2019-01-24T12:14:16Z

Det er over tolv uker siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem i Lørenskog. Torsdag ettermiddag har familiens bistandsadvokat, Svein Holden, varslet en pressekonferanse.

Publisert: 24.01.19 13:14 Oppdatert: 24.01.19 13:28

I en kort melding til mediene skriver bistandsadvokat Svein Holden:

« Vi inviterer til pressekonferanse i advokatfirmaet Hjorts lokaler torsdag 24. januar kl 14:00 for å orientere om den senere tids utvikling i saken om bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen.»

Holden har ikke besvart VGs henvendelser etter at han sendte ut meldingen.

Politiet ønsker ikke å kommentere hva som vil skje på den kommende pressekonferansen, som sendes direkte på VGTV fra klokken 13.40.

– Det må dere ta med bistandsadvokat Svein Holden, sier etterforskningsleder Christan Berge i Øst politidistrikt til VG.

Holden: Har ikke betalt løsepenger

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog for over tolv uker siden. Politiets hovedteori er at hun er bortført. Ifølge VGs opplysninger er det fremsatt et krav om løsepenger på ni millioner euro i kryptovalutaen Monero.

Summen tilsvarer om lag 88 millioner kroner etter dagens kurs. Politiets råd til familien har vært at de ikke skal betale. Bistandsadvokat Holden har tidligere opplyst at familien har fulgt politiets råd .

– Budskapet er at familien ønsker å komme i kontakt med dem som har Anne-Elisabeth i dag. De ønsker å få en bekreftelse på at hun har det bra, at hun er i live. Dersom hun er det, er familien innstilt på å innlede en prosess for å få henne trygt hjem, sa Holden på en pressekonferanse 9. januar.

Politiet tror på oppklaring

Siste sikre livstegn fra den 68 år gamle kvinnen var en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14 den dagen hun forsvant – 31. oktober i fjor.

Politiet har holdt kortene tett til brystet angående kontakten med det som gjentatte ganger er blitt omtalt som «motparten». Men de har opplyst at denne motparten ikke har sendt noen tegn på liv fra den savnede 68-åringen.

– Jeg mener fortsatt politiet har en stor mulighet til å oppklare denne saken, sier etterforskningsleder Berge.