Familiens advokat: Har hatt kontakt med mulige kidnapperne

INNENRIKS 2019-01-24T12:14:16Z

Bistandsadvokat Svein Holden opplyser at familien har hatt kontakt med de mulige kidnapperne. – Vi opplever det som et tydelig tegn på at Anne-Elisabeth er i live og at familien kan få henne tilbake, sier han.

Publisert: 24.01.19 13:14 Oppdatert: 24.01.19 14:42

– Onsdag 16. januar mottok familien et budskap fra dem som hevder å ha bortført Anne-Elisabeth Hagen , sier bistandsadvokat Svein Holden.

Budskapet kom på samme plattform hvor det tidligere har vært kontakt med de mulige kidnapperne. Holden vil ikke si noe om plattformen, utover at den er lite egnet til å kommunisere på.

– Vi har vurdert dette budskapet nøye sammen med politiet, og vurderer at det nå er riktig for meg å gå ut i mediene og fortelle om det budskapet kom i den samme digitale plattformen som vi tidligere har mottatt budskap. Det var ikke et livsbevis, ei heller et bevis på at avsender har Anne-Elisabeth i dag, sier Holden.

Han vil ikke gå inn på innholdet i den nye kontakten.

– Ut over dette kommer hverken politiet eller jeg til å si noe mer om budskapets innhold eller gi ytterligere detaljer om den digitale plattformen som er brukt. På vegne av familien vil jeg formidle at vi synes det er positivt at vi har blitt kontaktet, sier Holden.

VG DIREKTE: Siste nytt om forsvinningssaken

– Tegn på at hun er i live

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog for over tolv uker siden. Politiets hovedteori er at hun er bortført. Ifølge VGs opplysninger er det fremsatt et krav om løsepenger på ni millioner euro i kryptovalutaen Monero.

Summen tilsvarer om lag 88 millioner kroner etter dagens kurs. Politiets råd til familien har vært at de ikke skal betale. Bistandsadvokat Holden har tidligere opplyst at familien har fulgt politiets råd .

Familien tar den nye kontakten som et tegn på at den 68 år gamle kvinnen er i live.

– Vi opplever det som et tydelig tegn på at Anne-Elisabeth er i live og at familien kan få henne tilbake til seg. Vi ønsker imidlertid å komme i bedre kontakt med dem som har henne, slik at vi kan starte en trygg og god prosess for å få henne hjem i godt behold så snart som mulig, sier Holden.

Etterforsket i hemmelighet: Ti uker ingen skulle vite om

I løpet av pressekonferansen ga bistandsadvokaten en kortversjon av den oppsiktsvekkende nyheten på engelsk. Han ønsker ikke å kommentere om det kommuniseres med de mulige kidnapperne på et annet språk enn norsk.

– Jeg kommer ikke til å si noe nærmere om innholdet av budskapet, formen, eller plattformen den er formidlet i, svarer Holden på spørsmål om hvilket språk som brukes.

– Er dere sikre på at det er samme avsender nå?

– Fra mitt og familiens ståsted føler vi oss trygge på det. Det har noe med hvordan plattformen det kommuniseres på er innrettet, svarer Holden.



1 av 2 MØTER PRESSEN: Advokat Svein Holden bistår familien til Anne-Elisabeth Hagen. Helge Mikalsen, VG

Krever livstegn

Siste sikre livstegn fra den 68 år gamle kvinnen var en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14 den dagen hun forsvant – 31. oktober i fjor.

Familien har ikke fått et nytt livstegn i den nye kontakten med de mulige kidnapperne.

– Vi er positive til at de tar kontakt. Vi oppfatter det som et bevis på at Anne-Elisabeth fortsatt lever, men vi ber samtidig for forståelse for at vi trenger å vite at hun er i live, før vi kan gå i en nærmere prosess for å få henne tilbake, sier Holden.

På spørsmål om hvorfor det er han som går ut med nyheten om den nye kontakten – ikke politiet – ønsker ikke bistandsadvokaten å utdype.

– Dette er nøye vurdert i samråd med politiet, sammen har vi funnet det hensiktsmessig å gjøre det på denne måten, sier Holden.

VG har vært i kontakt med politiet, som opplyser at de fra klokken 15 torsdag vil være tilgjengelige for å kommentere den siste utviklingen i forsvinningsgåten.

– Vurderer forhandlinger

– Vurderer dere å gå ut med en dusør for å få informasjon i saken?

– Fokuset er å få Anne-Elisabeth hjem i god behold. Vi vurderer alle alternativer for at det skal la seg gjøre. Familien er innstilt på å gå i forhandlinger for at det skal la seg gjøre, men familien er altså avhengige av å vite at hun er i live for at det skal skje, svarer Holden.

På spørsmål fra VG om det er aktuelt å utbetale løsepenger, svarer Holden:

– Det er også et tema som ikke blir diskutert i offentligheten, men som familien vil ta i samråd med politiet. Budskapet i dag er fullstendig i overensstemmelse med det rådet politiet har gitt oss, nemlig at vi bør få livstegn før vi går videre, svarer Holden.