KNIVSTUKKET: En 18 år gammel mann ble tirsdag kveld knivstukket på Grønland. På bilde søker politiet med hund på åstedet. Foto: Helge Mikalsen, VG

17-åring varetektsfengslet etter knivstikking

Den 17 år gamle gutten er siktet for drapsforsøk etter at en 18 år gammel gutt ble knivstukket på åpen gate i Oslo. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Tilstanden til den fornærmede 18-åringen var lenge kritisk, men i løpet av tirsdag kveld ble det klart at han var utenfor livsfare.

To menn, på 17 og 19 år, rømte fra stedet i en bil, men ble kort tid etterpå pågrepet av politiet. De er begge siktet for drapsforsøk. Onsdag ble 17-åringen varetektsfengslet i en uke. Alle de tre involverte er kjenninger av politiet.

– 17-åringen er varetektsfengslet i en uke med brev- og besøkskontroll. Den 19 år gamle mannen vil bli fremstilt for fengsling i morgen, sier politiadvokat Ingvild Myrold til VG.

17-åringens forsvarer Jan Erik Teigum forteller at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier Teigum til VG.

FORSVARER: Jan Erik Teigum er 17-åringens forsvarer. Her er han før fengslingsmøtet onsdag. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

19-åringen avhøres

Grunnet til at bare 17-åringen ble varetektsfengslet i dag er at det er en annen frist for mindreårige.

– De skal fremstilles for fengsling dagen etter pågripelsen. Han er varetektsfengslet på grunn av fare for bevisforspillelse, sier Myrvold.

Politiadvokaten opplyser at 19-åringen fortsatt er i avhør, og dermed ikke har tatt stilling til siktelsen.

Politiadvokat Myrold forteller at de har fått beskrevet at en kniv er våpenet som er brukt. Hun vil ikke kommentere om politiet har kontroll på våpenet eller ikke.

Utfordringer med unge lovbrytere

I Oslo politiets oppsummering av 2018 trekker de fram unge lovbrytere og kriminelle nettverk som utfordringer som preget fjoråret.

Det var en økning i lovbrudd begått av unge i alderen 10–17 år. Kriminelle miljøer i Oslo øst og sør og ungdomskriminelle nettverk beskrives som utfordringer, skriver NTB.

– Lang tids nedgang i anmeldelser av barne- og ungdomskriminalitet ble brutt allerede i 2016. Overordnet er antall gjerningspersoner under 18 år redusert fra 2017 til 2018, mens antall straffbare forhold økte noe, skriver politiet i rapporten.

I 2018 ble det registrert 3.298 lovbrudd i aldersgruppen, mot 3.123 i 2017. Økningen er størst for vold og narkotika.

Det er registrert færre seksuallovbrudd og økonomilovbrudd.