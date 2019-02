USIKKER FRAMTID: Det er ennå usikkert hvordan Høyesterett vil forholde seg til anken i Jensen-saken. Foto: Tore Kristiansen

Jensens anke: Juryen har ikke vist grov uforstand

INNENRIKS 2019-02-02T16:11:38Z

Eirik Jensens advokat John Christian Elden mener at dommerne ikke hadde lov til å overprøve juryens avgjørelse. Det skriver han i anken til Høyesterett.

Etter at juryen i rettssaken mot Eirik Jensen hadde frifunnet ham på ett av tiltalepunktene, satte dommerne avgjørelsen til side.

Jensens forsvarer John Christian Elden sa at han ville anke avgjørelsen. Nå foreligger anken, skriver NRK .

I det tolv sider lange ankeskrivet til Høyesterett argumenter Elden for at lagmannsrettens fagdommere ikke hadde rett til å sette juryens avgjørelse til side.

“Fagdommere har latt sin egen bevisvurdering telle avgjørende inn ved å overprøve de som etter loven har kompetanse til å gjøre dette – nemlig lagretten,” skriver han i anken, ifølge NRK.

Seks dagers drøfting

Elden mener at juryen ikke har vist «grov uforstand», som lovteksten krever for at juryens avgjørelse skal settes til side.

«De har brukt 6 dager på å drøfte alle detaljer i saken etter beste overbevisning, og intet trekker i nærheten av at de har utvist grov uforstand eller tilsidesatt sine plikter som dommere ved den trufne avgjørelse», skriver Elden i anken.