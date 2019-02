FORSVANT HERFRA: Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagens hjem i Sloraveien 4 på Fjellhamar er åstedet for den antatte kidnappingen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Politiet: Aner ikke hvordan Anne-Elisabeth (68) forsvant

Etter tre måneder vet politiet fremdeles ikke hvordan Anne-Elisabeth Hagen ble borte fra hjemmet sitt. Allerede dagen etter forsvinningen ba de om opptak fra veitrafikkameraer over hele Østlandet.

– Vi holder ulike muligheter åpne. Vi har ingen entydige teorier og binder oss ikke til noe entydig.

Det svarer etterforskningsleder Tommy Brøske i Felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt på spørsmål om de vet – eller har en teori – om den 68 år gamle kvinnen ble borte fra boligen i Sloraveien 4 på Fjellhamar onsdag 31. oktober.

– Hva betyr det at dere ikke binder dere til noe entydig her?

– Det er fordi vi vet ikke sannheten. Så enkelt er det, sier Brøske.

I et intervju med Aftenposten fredag sier Brøske at teorien om kidnapping er «noe styrket», men vil ikke si hvorfor de mener det.

– Kan ikke trylle

I kjølvannet av at politiet gjorde forsvinningen kjent for offentligheten i begynnelsen av januar, sa politiet at de ikke hadde noen bilobservasjon å knytte til forsvinningen.

Over 1400 tips senere har politiet ennå ikke gått ut med noen etterlysning av biler.

– Hva tenker politiet at en kvinne bare fordufter midt i et nabolag uten at noen har fått det med seg?

– Vi tenker en hel del rundt det. Vi kan ikke kommentere noe mer detaljer om disse tankene og hva disse tankene medfører, svarer Brøske og legger til at politiet jobber for fullt å få svar på disse spørsmålene gjennom tradisjonell etterforskning - blant annet rundspørring i nabolaget og innhenting av digital informasjon.

– Vi kan jo ikke trylle heller. Vi jobber målrettet med å forsøke å få svar på de spørsmål du stiller.

Store mengder video

Allerede 1. november i fjor – dagen etter forsvinningen – begjærte politiet beslag i opptak fra Veitrafikksentralens (VTS) kameraer. Det viser en beslutning som VG har fått innsyn i.

Av politidokumentet fremkommer det at politiet ønsket et svært omfattende materiale: «Beslag i videoopptak fra VTS sine kameraer på Østlandet den 31.10.2018 i tidsrommet kl. 04:00 til og med kl. 15:00».

Det siste sikre livstegnet etter 68-åringen er en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14 denne onsdagmorgen.

Av praktiske hensyn valgte politiet senere bort hele «Østlandet», opplyser Statens vegvesen – blant annet fordi det dreide seg om enorme datamengder. Politiet konsentrerte seg i stedet om å sikre materiale fra kameraene langs hovedveiene til og fra Lørenskog på forsvinningsdagen:

* Blåkolltunnelen

* E6 mot Hamar og riksvei 159

* E6 mot Oslo

* Rælingstunnelen i retning Lillestrøm

* Rælingstunnelen i retning Oslo

* Østre Aker vei ved Økern

Flere hypoteser

Senere har det også vært muntlig dialog mellom Vegvesenet og politiet om videomateriale fra andre dager tett opptil 31. oktober, får VG opplyst.

VGs innsyn viser også at politiet har bedt om materiale fra datoer om lag én måned etter at 68-åringen forsvant – i månedsskiftet november/desember. Bakgrunnen for dette er ikke kjent.

Politiet ved etterforskningsleder Christian Berge ved Lillestrøm politistasjon har tidligere lansert flere mulige hypoteser for hvordan den antatte kidnappingen kan ha foregått:

* Truet med inn i en bil

* Bedøvet

* Båret inn i en bil rett utenfor huset

* Båret til en bil lengre unna

– Det finnes ikke noen funn som underbygger noen av hypotesene. Ingen som står sterkere enn andre, sa Berge i forbindelse med disse teoriene.

Etter det VG kjenner til skal det ikke ha vært tegn til innbrudd. Politiet har lansert flere mulige inn- og utganger til huset som kan ha blitt benyttet i forbindelse med hendelsen.

Fredag ville ikke etterforskningsleder Tommy Brøske si noe mer om de tidligere nevnte hypotesene, men viste bare til det som tidligere har blitt sagt.