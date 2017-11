Ordfører i Oslo Marianne Borgen og Westminsters borgermester Ian Adams sager juletreet som skal sendes til London. Foto: NTB Scanpix

Selvhogst av juletrær stadig mer populært

Publisert: 21.11.17 12:28 Oppdatert: 21.11.17 15:49

Selvhogst av juletrær blir stadig mer populært. Tirsdag ble et av de største, som skal til London, felt i Nordmarka.

Marianne Borgen felte sammen med bydelen Westminsters borgermester Ian Adams den 23 meter høye grana som skal lyse opp på Trafalgar Square i hjertet av London .

Det er i år 70. gang et norsk juletre sendes fra Oslo til London. Treet er en gave til britene som en takk for hjelpen under andre verdenskrig.

– Jeg ser så fram til å få juletreet fra Oslo. Det har i 70 år vært et symbol på vårt dype vennskap, skriver borgermester Ian Adams på treets egen Twitter-konto .

Treet skal fraktes til London først på trailer med spesialbygget henger, så med båt fra Brevik, skriver VårtOslo. Juletreet skal tennes på Trafalgar Square torsdag 7. desember.

I fjor ble ikke treet bare godt mottatt av londonerne. Mange mente det lignet litt for mye på en stor lysende sylteagurk, skrev London-avisa Evening Standard.

Det er ikke bare Oslos ordfører som drar til skogs for å hogge juletre. Selvhogst av juletrær blir stadig mer populært, forteller daglig leder John-Anders Strande i organisasjonen Norsk Juletre – som selvfølgelig holder til på Gran.

– Det er stadig flere som ønsker å hogge juletreet selv. Da er du garantert et ferskt tre, du vet hvor treet kommer fra og kan hogge det sammen med familien. Mange steder tilbyr nå opplevelsespakker knyttet til hogsten, sier Strande.

En oversikt viser at Oslo er det eneste fylket som ikke har steder med selvhogst. Innbyggerne i hovedstaden må reise til Bærum eller Asker for å få hogge sitt eget tre. Innbyggerne i Rogaland har flest alternativer med hele 16 steder med selvhogst.

Hovedsesongen for selvhogst begynner rundt 10. desember, men mange steder er sesongen allerede i gang. Mange ønsker ikke bare tre til julaften, men egne adventstrær, sier Strande.

I ukene fram mot jul skal rundt regnet 1,8 millioner husstander skaffe seg juletre. Ifølge Norsk Juletre importeres det hvert år i overkant av 400.000 juletrær til Norge, og da hovedsakelig fra Danmark.

