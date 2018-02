SPIDDET: Elgkua, som var drektig med to kalver, blødde sannsynligvis ganske raskt i hjel etter at hun ble spiddet på smijernsporten. Foto: PRIVAT

Drektig elgku spiddet på jernport

Publisert: 02.02.18 18:57

Den drektige elgkua forsøkte å hoppe over smijernsporten, men ble spiddet av «spydspissene» på toppen.

Der ble hun hengende. Per Egge i fallviltgruppa i Søndre Land fikk fredag morgen en telefon fra noen som hadde sett den døde elgkua.

Det var Oppland Arbeiderblad som først skrev om det tragiske synet i Hov i Søndre Land.

– Jeg reiste ned i 10-tiden i dag, og elgen var allerede død da jeg kom dit. Den har forsøkt å hoppe over en smijernsport og blitt hengende fast. Magen var spiddet opp, den var drektig med to elgkalver, sier han til VG.

– Nitrist

Egge, som forteller at han har jaktet elg i 45 år, ble svært trist av synet som møtte ham.

– Det er nitrist når dyrene må lide sånn som dette. Det er en trist historie fra ende til annen. De to kalvene elgkua var drektig med, skulle kommet i april. Den hadde allerede en kalv fra i fjor, men den stakk av gårde:

– Med så mye snø som det er her nå er det ikke sikkert at den klarer seg alene, forteller han.

Ifølge Egge er det rundt 110 cm snø i området.

– Hun har spjæret seg på spydet og blødd i hjel. Jeg tror ikke den har levd så lenge, den blødde nok ganske fort i hjel. Men det ser dramatisk ut, sier Egge.

Elgen vil nå bli lagt ut i skogen, som mat for andre dyr som beveger seg i vinterlandskapet.

– Eieren veldig lei seg

Egge forteller at eieren av porten ble svært opprørt over hendelsen.

– Han ble veldig lei seg, og har sagt han skal gjøre noe med smijernsporten for å hindre at dette skjer igjen. Vi har hatt en stor diskusjon her med bruk av piggtråd mot utmark også, så hvis denne triste saken kan hindre at dette skjer igjen er det bra, sier Egge som har vært i viltnemnda i 15 år.

Noe slikt som dette har han aldri vært borti tidligere.

Egge forklarer at det er store utfordringer for viltet når det er så mye snø og lave temperaturer.

– Rådyrene kommer ikke fram på grunn av høy snø, så de går på veien. Jeg vil oppfordre bilistene om å kjøre forsiktig, avslutter Egge.