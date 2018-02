ILLUSTRASJONSFOTO: Kanin Foto: Aslaksen, Bjørn

Tiltalt for å mate kvelerslange med kaniner: – Ønsket ikke å plage dyrene

Publisert: 09.02.18 10:56

FOLLO TINGRETT (VG) Mannen som står tiltalt for å ha matet kvelerslangen sin med kaniner og en dverghamster erkjente ikke straffskyld.

Mannen benektet imidlertid ikke de faktiske forhold da saken mot ham gikk i Follo tingrett fredag.

Ifølge tiltalebeslutningen skal mannen ved minst to anledninger ha sluppet levende mus og kaniner inn i terrariet til kvelerslangen sin for at den skal kunne angripe og drepe dyret ved kvelning.

Mannen ble anmeldt av Mattilsynet og Dyrevernalliansen etter at førstnevnte fikk en bekymringsmelding på at han hadde matet en kvelerslange med kaniner og dverghamster. I tiltalebeslutningen står det mus, men under rettssaken ble det klart at det dreide seg om et dverghamster.

– Jeg gjorde det ikke for å plage dyr eller fordi det er moro. Jeg gjorde det fordi jeg ikke fikk tak i fryste dyr. Jeg kjøpte dyrene for å mate dyret jeg selv har, fordi jeg ikke fikk tak i maten den pleier å spise, forklarte mannen som erkjente fem tilfeller av mating med levende dyr.

Det var bare ført bevis for to tilfeller av ulovlig mating, men tiltalte innrømte selv å ha gjort det fem ganger. Mannen har selv filmet foringen, og uttalte at han ikke ønsket å spre det, men uttalte at de var filmet for å publiseres på Snapchat. Retten fikk se disse to videoene under rettssaken fredag.

Han sier han hadde forsøkt å få kjøpt fryste rotter i flere butikker i østlandsområdet på dette tidspunktet, uten å få tak i det. Han understreket at dette skjedde mens reptilforbudet fortsatt gjaldt og at det den gang var vanskeligere enn før å få tak i fryste rotter. Mannen hadde eid slangen i seks og et halvt år.

Mannen ønsket ikke å uttale seg til VG utover hva han forklarte i rettssaken.

Anton Krag i Dyrevernalliansen mener det er lite troverdig at tiltalte ikke fikk tak i frosne dyr for mating.

– Dette er frysevare som er enkelt å få tak i fra en rekke zoobutikker og privatpersoner. Dessuten kan slanger klare seg uten mat i mange uker, så det kan umulig vært noe akutt behov for å mate med levende dyr. Også det faktum at vedkommende filmer og deler materiale for å imponere/provosere tyder sterkt på at dette er gjort for underholdningens skyld, sier han i en kommentar til VG.

Tiltalte forklarte i retten at han fikk Mattilsynet på døren og erkjente med en gang at han hadde matet slangen med levende dyr fem ganger. Mannen tok selv kontakt med politiet for å komme i avhør, etter at han hadde funnet ut via medier at han var anmeldt.

Mattilsynet mente at terrariet (buret slangen bor i) den tiltalte hadde, et ombygd stuebord, var for lite, og at han skulle ha avlivet kaninene og dverghamsteren. Den tiltalte forklarte at han ikke hadde kunnskap om hvordan kaniner skal avlives.

Han ble av aktor spurt om han hadde noen tanker om hvordan det hele opplevdes for dyrene som ble plassert hos slangen.

– Jeg hadde ingen tanker om hvordan det opplevdes. Jeg gjorde det fordi jeg ikke fikk tak i noe annet, for å ta vare på dyret jeg har.

Han ble også spurt om han synes det var fælt.

– Nei, det er som å se et dyreprogram hvor andre dyr blir tatt. Det var ikke gjort i hensikt av å plage, men for å fôre dyret jeg har.

Mannen har siden solgt slangen sin.

Aktor Agnes Morland Hemiø la ned påstand om 24 dagers ubetinget fengsel og fem år forbud mot å eie slanger.

– Det er i forhold til hvordan vi ser på alvorligheten av handlingene, sier hun til VG.

– Tiltalen gjaldt grove overtredelser av dyrevelferdsloven. Avlivingen av dyret har ikke skjedd på en dyrevelferdsmessig god måte, man har sluppet kanin og dverghamster ned uten fluktmuligheter. Og det er på grunn av forbudet mot å bruke levende dyr som mat. Vi ser alvorlig på dette. Dessuten har straffenivået økt etter ny Dyrevelferdslov, og dette mener vi er riktig oppfølging i forhold til rettspraksis som foreligger.