Ap-politiker la seg flat etter Jesus-vits

Varaordføreren i Flekkefjord dro en Jesus-vits under siste formannskapsmøte. Det vakte så sterke reaksjoner at han etterpå måtte beklage offentlig.

– Uansett hva en selv tror eller mener, så spøker en bare ikke med Jesus eller Muhammed, sier KrF-politiker Hanne Risvold til Fædrelandsvennen .

Bakgrunnen for beklagelsen er at varaordfører Svein Hobbesland (Ap) under formannskapsmøtet i Flekkefjord 1. februar i år uttalte følgende:

«Det er mange som venter på at Jesus skal komme, men at han skulle komme på denne måten, var det vel ingen som hadde forestilt seg».

– Jeg vil si til Hobbesland at det ikke er bra å gjøre narr i et åpent politisk møte av noe som betyr så mye for mange mennesker, sa Hanne Risvold (KrF).

– Da vil jeg si unnskyld her offentlig, repliserte Hobbesland umiddelbart, skriver Avisen Agder , som først omtalte saken.

Foranledningen var at formannskapet skulle ta stilling til om kommunen skulle velge å pålegge eieren av to havarerte fiskeskøyter å fjerne disse. Eieren, som heter Jesus til fornavn, har forlatt to båter som til nå skal ha kostet Flekkefjord kommune 400.000 kroner.

