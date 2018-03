KRAFTIG REGN: Jordsmonnet i delstaten Pará i Brasil farger regnvannet rødt. Foto: RICARDO MORAES / X02675

Bellona: Uklarheten rundt Hydros rolle som miljøsynder i Brasil er svært uheldig

Publisert: 15.03.18 22:21

Hydro slapp ut regnvann uten tillatelse fra lokale miljømyndigheter fra sitt aluminiumsraffineri i Brasil under en oversvømmelse. – Ikke godt nok, mener Bellona.

Et kraftig regnvær natt til 17. februar slapp fra seg 200 millimeter regn i løpet av 12 timer over byen Barcarena i delstaten Pará, der Hydros anlegg i Brasil , Alunorte , ligger.

Regnvannet oversvømte gater, hjem, deler av regnskogen – og Hydros anlegg. For å få unna vannmengdene slapp raffineriet ut regnvann i vannkanalen Canal Velho, som leder til elven Pará, uten tillatelse fra lokale miljømyndigheter.

I etterkant av flommen kom det meldinger om at drikkevannet til enkelte befolkningsgrupper var forurenset, oppgir Hydro .

De kontrollerte utslippene besto av regnvann og vann blandet med lut fra en lekkasje fra fabrikkområdet. Utslippene av det overflødige vannet ble gjort 17. februar og mellom 20. og 25. februar.

– At Hydro først denne uken kan redegjøre for flere ulovlige utslipp ved anlegget, er rett og slett ikke godt nok. Hydro er et norsk industriflaggskip. Det er en opplagt forventning at de håndterer miljøhensyn like godt ute som de gjør hjemme, sier fagsjef Runa Haug Khoury i Bellona til VG. Bellona har vært i møte med Hydro og fått en grundig oppdatering i saken.

– De kontrollerte utslippene var et strakstiltak som ble gjort av den lokale ledelsen da de enorme nedbørsmengdene kom, sier assisterende kommunikasjonsdirektør Erik Brynhildsbakken i Hydro til VG.

Khoury undetreker at et grundig selskap som Hydro har et ekstra samfunnsansvar når de går inn i prosjekter i utlandet. Spesielt der det er utfordringer med politisk uro og manglende infrastruktur. Hun understreker at forurensningen av drikkevannet godt kan stamme fra andre kilder enn Hydros anlegg:

– Men denne uklarheten rundt Hydros rolle som lokal miljøsynder er i seg selv svært uheldig.

Hydro har satt ned en intern ekspertgruppe som skal granske raffineriet etter oversvømmelsen i februar. I tillegg vil det bli gjort en uavhengig gjennomgang som gjennomføres av miljøkonsulentene SGW Services.

– Vi prøver å etterleve de høyeste standarder, også i Brasil. Der hadde vi en situasjon med ekstremt mye nedbør. Vi søkte å håndtere det med beste evne for å sikre folk, natur og miljø rundt, sier Brynhildsbakken.