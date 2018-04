STORE PROBLEMER: Tore André Granli og Roger Karlsen har gått jevnlig i anonyme avhengighetsgrupper, og forteller at pågangen fra addictologimiljøet over år har vært svært problematisk. Foto: Tore Kristiansen/VG

Interne addictologi-dokumenter avslører: Slik skulle nye klienter rekrutteres

Publisert: 04.04.18 20:36 Oppdatert: 04.04.18 21:36

Dokumenter VG har fått tilgang til, viser hvordan klienter ved Addictologi Akademiet systematisk oppsøkte anonyme avhengighetsgrupper i Oslo. Der rekrutterte de år etter år aktivt nye klienter til terapeuten Espen Andresen.

– De har brukt forskjellige 12-trinnsgrupper som en rekrutteringsarena. Dette har skapt store problemer, flere har sluttet helt å gå på møter og mange opplever dette som veldig alvorlig, sier Tore André Granli.

Granli har selv deltatt på møter i anonyme avhengighetsgrupper helt siden han ble rusfri for 18 år siden.

VG har gjennom flere artikler vist hvordan Addictologi Akademiet har utsatt sine klienter for sterk sosial kontroll , og hvordan Andresen har solgt terapi- og utdanningstjenester for over 30 millioner kroner de siste seks årene.

Nå kan VG også fortelle hvordan Espen Andresens klienter gjennom flere år har infiltrert flere anonyme avhengighetsmøter i Oslo, blant annet med formål å rekruttere nye klienter til akademiet og nye ansatte til kartselskapet.

Dette kommer frem gjennom interne dokumenter fra Addictologi Akademiet som VG har fått tilgang på. Dokumentene, som er timeplaner for addictologimiljøet, viser hvordan Andresens klienter har gått systematisk til verks for å rekruttere nye kunder til terapeuten fra avhengighetsmøter.

– På enkelte møter har det kommet opp mot 15 tilhengere av Andresen. De tar åpenlyst kontakt med de nye på møtene, som naturlig nok også er mest sårbare. De kommer i samlet tropp og er meget godt organisert med sin egen agenda. De snakker ned fellesskapene, og snakker opp Espen Andresens og hans akademi, sier Granli.

Anonyme selvhjelpsgrupper finnes over hele landet, og det holdes grupper for en rekke avhengigheter. Møtene skal være et kostnadsfritt fellesskap for misbrukere, og er bygd opp av avhengige selv. Målet er enkelt: Å holde seg rusfrie, og å hjelpe andre å være rusfrie.

Fakta Anonyme selvhjelpsgrupper *Det finnes en rekke anonyme selvhjelpsgrupper i Norge, de mest kjente er Anonyme Alkoholiker og Anonyme Narkomane. *Den primære aktiviteten i gruppene er gruppemøter, som følger 12-trinnsmodellen. *Møtene ledes av medlemmene selv, og den enkelte deltar etter tur ved å dele sine erfaringer med å komme ut av et rusproblem. *Gruppene har også innarbeidet en fadderskapsordning som kalles «sponsor», det vil si at nyere medlemmer kan be en mer erfaren i gruppen om råd og veiledning, også utenom gruppemøtene. *Den eneste forutsetningen for deltagelse i i gruppene er et ønske om å slutte å bruke rusmidler eller slutte med den aktuelle avhengigheten man har et problem med.

Egne timeplaner hos akademiet

Timeplanene VG har fått tilgang til, er fra påsken og sommeren 2014. Her står det oppført en rekke ulike avhengighetsmøter både i Oslo og Kristiansand, med dato, klokkeslett og adresser for møtene. Under flere av punktene på timeplanen er det satt opp aktiviteter som bowling, restaurant og kino både i forkant og etterkant av møtene.

Det er også oppført kontaktpersoner for hvert møte, som i dag er tidligere og nåværende klienter ved akademiet.

«Oppfordrer alle som vil til å bidra!» står det nederst på timeplanen.

Flere tidligere klienter på akademiet forklarer til VG at det var forventet av Espen Andresen at de deltok i slike selvhjelpsgrupper, og at dette ble organisert.

– Alle på akademiet ble bedt om å gå på slike møter som en del av utdanningen og for å bli friske selv. Espen Andresen sa aldri rett ut at vi skulle rekruttere, men vi fikk kjeft hvis ingen nye ble med oss tilbake, sier Niklas Misund, tidligere klient ved akademiet.

Han forteller at alle som var nye på selvhjelpsgruppene ble huket tak i, ofte var de flere fra akademiet på samme møte.

– Det var om å gjøre å få dem alene, få dem med ut og spise etter møtene. Det ble en slags konkurranse oss innad, om hvem som klarte å få flest inn i akademiet, sier han.

Måtte tilkalle politiet

VG har snakket med flere personer som over flere år har deltatt på NA-møter, som er et av fellesskapene som har vært hardest rammet.

– Det har vært store utfordringer i flere av gruppene, det er og har vært som en pågående kreftsvulst for oss. I perioder har det vært tilløp til håndgemeng og bråk, og jeg opplever rekrutteringen som en trussel både mot meg personlig og NA som felleskap, sier Dag (63), som ikke ønsker å stille med etternavn i VG av hensyn til anonymitet.

I fjor høst gikk det så langt at Nicolai Neset måtte tilkalle politiet til et møte i Oslo. Da hadde klienter ved akademiet dukket opp midt under møtet, noe som førte til at stemningen ble svært oppildnet. VG har snakket med flere personer som var tilstede på det aktuelle møtet.

– Det nærmet seg en fysisk konfrontasjon, det var munnhuggeri og utskjelling. De ble bedt om å gå, men ønsket ikke å etterkomme gruppas ønske om forlate lokalet. Det er vanskelig for oss å stenge dem ute, fordi det eneste som kreves for å komme inn på møtene, er at man har et ønske om å være rusfri, sier han.

På grunn av pågangen fra addictologer har NA vært nødt til å endre møtestrukturen for å beskytte deltakerne. I forkant av hvert møte leses det nå opp eksplisitte tema det ikke er lov til å snakke om. Det gir møtelederen rom for å kunne forvise personer som bryter reglene.

– Nå er det ikke lov å nevne steder, navn på andre personer, andre terapeuter eller andre behandlingsideologier, forteller Roger Karlsen.

– Betaler i dyre dommer

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) bekrefter til VG at de er godt kjent med at personer knyttet til Addictologi Akademiet i flere år har brukt anonyme selvhjelpsgrupper til å rekruttere brukere til sine egne tilbud.

– Der har de, etter vår mening, ikke bare blitt grovt utnyttet gjennom kritikkverdige arbeidsforhold ved kartselskapet, men også ved at de betaler i dyre dommer for behandlingen de får på akademiet, sier Kenneth Arctander Johansen i RIO.

Han forteller at RIO har fått flere henvendelser og konkrete varsler om dette de senere årene. To av varslene er fra 2015, og han betegner dem som svært alvorlige.

– For noen av dem som har latt seg rekruttere, er konsekvensene kjempestore. Vi har hørt historier som er svært graverende. Vi oppfordrer ingen brukere til å være på akademiet eller å jobbe for kartselskapet, og heller ingen på rusfeltet til å gi dem støtte.

Avviser alle anklager

Hverken Espen Andresen eller Laila Mjeldheim har besvart VGs konkrete spørsmål om denne saken.

Andresen har tidligere uttalt til VG:

– Hva folk med ulike motiver for å sverte meg påstår at jeg har sagt eller hva de angivelig sier på mine vegne, får stå for deres regning.

– Addictologi Akademiet (AA) driver lovlig virksomhet innen alle typer avhengighetsproblematikk. (...) Jeg er selv blitt utsatt for drapstrusler, utpressingsforsøk og uthenging i sosiale medier fra folk som ønsker å skade meg og min virksomhet, og det er nærliggende å sette påstandene som fremsettes i sammenheng med dette

– Mitt mål er å hjelpe kriminelle, rusavhengige og andre som sliter med destruktive mønstre tilbake til et verdig liv.

Mjeldheim har tidligere uttalt:

– Som VG kjenner til, er jeg over lang tid blitt utsatt for en svertekampanje, bl.a. på sosiale medier, falske politianmeldelser, forfølgelse, pengeutpressing, etc. Anklagene mot meg settes i sammenheng med dette.

– Omstendighetene taler imidlertid for at påstandene er fremsatt mot bedre vitende av noen som ønsker å skade meg og min virksomhet.