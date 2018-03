AP-LEDEREN: Jonas Gahr Støre har politibeskyttelse for første gang siden valget. Foto: Fredrik Solstad

PST: Vi etterforsker ikke drapstrusler mot politikere nå

Publisert: 21.03.18 12:20 Oppdatert: 21.03.18 12:39

INNENRIKS 2018-03-21T11:20:00Z

Sylvi Listhaug, Knut Arild Hareide og Jonas Gahr Støre skal ha mottatt truende kommentarer den siste uken. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ser ikke på meldingene som drapstrusler.

– Vi vurderer trusler til myndighetspersoner forløpende. En av tiltakene er at vi anbefaler livvakt, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen.

Den siste uken er det meldt at både Ap-leder Jonas Gahr Støre , avtroppende justisminister Sylvi Listhaug og KrF-leder Knut Arild Hareide har mottatt trusler.

«Løp ut i treet og legg løkka rundt femini-halsen din», «Quislingene har seiret, inkludert deg skinnhellige antikristne quisling» er noen av meldingene Hareide har fått, skrev Bergens Tidende tirsdag.

Bernsen fra PST forteller til VG at de ikke oppfatter det som direkte drapstrusler.

– Vi har ingen åpne saker til etterforskning på drapstrusler mot politikere nå, sier han.

Kilder i Ap opplyste til VG på tirsdag at Ap-leder Jonas Gahr Støre har fått politibeskyttelse etter å ha mottatt drapstrusler. Støre har ikke hatt politibeskyttelse siden valget.

Sylvi Listhaug har hatt politibeskyttelse de siste to årene som statsråd. Bakgrunnen er drapstrusler hun har fått fra meningsmotstandere.

PST vil ikke kommentere om enkelte politikere har fått politibeskyttelse den siste uken på grunn av drapstrusler.

Bernsen forteller at det har vært høy temperatur i debatten den siste tiden, men at dette ikke er nytt på sosiale medier. De har ingen opplevelse for at det har blitt et mer truende bilde den siste uken.

– Det man oppfatter som voldelige eller truende ytringer er forskjellig. Det PST forholder seg til er om det er en oppfordring til vold eller trusler om vold, sier han.

PST vurderer det hele i en større kontekst.

– Da er det både ordbruk, mengden og hvem det kommer fra som er avgjørende, forklarer han.

Han forteller at truslene kommer for det meste på sosiale medier.

– Der er det en lav terskel for å legge ut ting. Det er også viktig å tenke på at det kan få konsekvenser hvis man går for hardt ut og legger ut sine ytringer mot en enkelt politikere, sier han og legger til:

– Når vi ser en truende ytring så kan vi oppsøke personen å se om de faktisk mener det, og ofte trekker de det de sier, forklarer han.

PST påpeker at selv om de ikke er noen politikere, som etter deres vurdering, har mottatt drapstrusler, kan man på grunn av et helhetlig bilde ha politibeskyttelse.