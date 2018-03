IMOT: Justisminister Sylvi Listhaug mener at det vil være feil prioritering av ressurser å ha en lensmann til stede på alle lensmannskontor. Foto: Tore Kristiansen

Listhaug advarer mot Sp-forslag: Mener det skader arbeidet mot pedofile

Publisert: 13.03.18 10:04 Oppdatert: 13.03.18 10:46

Senterpartiet vil at alle lensmannskontor skal ha en stedlig lensmann. Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) mener det kan bli det motsatte av å satse på overgrep mot barn.

Det stormet rundt landets nye justisminister i helgen, på grunn av utspillet om at Ap bryr seg mer om terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet . I et intervju gjort med VG fredag, angriper hun også et Sp-forslag om å styrke lensmannskontorene, som hun mener kan skade arbeidet mot overgrep.

Over 120 lensmannskontor legges ned med den nye politireformen og Sp krever at hvert eneste kontor som står igjen, skal ha en egen lensmann på stedet. Forslaget skal opp i justiskomiteen på Stortinget neste tirsdag – og Sp har Ap i ryggen.

Men Listhaug advarer mot forslaget, som hun mener vil skade arbeidet mot pedofile.

Sp kaller utspillet pinlig og Ap mener det er en falitterklæring.

– Det det i realiteten betyr, er at Stortinget sitter og detaljstyrer hvor ressursene skal gå. Det er klart det kan være det motsatte av å kunne satse på overgrep mot barn i en del politidistrikt, sier Listhaug til VG.

– Hvis du skal prioritere å heller ha en person til ute på et lensmannskontor eller ha en stedlig lensmann og bruke penger på det, kan det rett og slett frata politidistriktene mulighet til å ansette en dataingeniør eller politimann ekstra eller annen typer kompetanse som du trenger for å jobbe med overgrep mot barn. Jeg mener det kan slå i hjel målsettingen om å jobbe mot overgrep mot barn, sier Listhaug.

– Det kan ligge an til flertall for Sps forslag, men du vil advare mot å gjennomføre det?

– Ja, for det kan bety at vi må bruke ressursene helt feil, som rett og slett fratar oss muligheten å for eksempel ansette flere for å jobbe med overgrep mot barn, svarer justisministeren.

Ap: - Slik kan vi ikke ha det

Sp reagerer på at Listhaug setter sterke lensmannskontor opp mot overgrep mot barn – og sier det må være mulig å gjøre begge jobbene.

– Det er litt pinlig at landets justisminister ikke har en mer seriøs inngang til dette temaet enn at hun kan bruke denne typen retorikk. Vi har en forskjellig virkelighetsoppfatning. For oss handler arbeidet mot overgrep mot unger om å ha et sterkt politi i hele landet, sier Sps justispolitiske talsperson, Jenny Klinge, til VG.

– Det skal bli mye «show» de neste årene hvis Listhaug skal fortsette slik. I Sp er den en reell vilje til å sørge for et sterkest mulig politi i hele landet. Det vil være med på å forebygge vold i nære relasjoner og overgrep mot barn, sier Klinge.

Ap sier at «tiden hvor høyresiden i norsk politikk hadde troverdighet som lov og orden-partier er over».

– Jeg mener dette er en falitterklæring fra Listhaug. Etter at regjeringen har kuttet handlingsrommet til politidistriktene i over fire år, er beskjeden at vi må velge mellom om politiet skal bekjempe overgrep mot barn eller om vi skal ha politi i hele landet. Slik kan vi ikke ha det, sier Lene Vågslid, justispolitisk talsperson i Ap, til VG.

Listhaug: – Tenker gammeldags

Listhaug viser til VGs sak fra forrige uke med en ung norsk mann som tok sitt eget liv etter å ha blitt lokket til å kle av seg i en nett-chat .

– En tenker veldig gammeldags om dette her. Det en må huske på med kriminaliteten er at mer og mer bli grenseoverskridende. Det skjer internasjonalt, sier justisministeren.

– Det å tro at du løser trygghetsutfordringen til folk ved å bare ha mange ansatte ut på lokale lensmannskontor, det er ikke samsvar med det som er virkelighetsbildet der ute. Det er et virkelighetsbilde som var for en del år siden, rett og slett, sier Listhaug.

Sp parerer med at andre overgrep ikke forsvinner selv om det utføres overgrep på nett – og at de mener et sterkt politi lokalt kan være forebyggende.