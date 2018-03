OVERLEVDE: Den lille kattungen, har fått det passende navnet Remiks, etter oppholdet i en av Remiks' press-containere. Nå bor han i fosterhjem hos Kate Washburn (35) og hennes mann. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Reddet kattungen sekunder før den ville blitt klemt i hjel

Silje Løvstad Thjømøe/iTromsø

Publisert: 22.03.18 22:23 Oppdatert: 22.03.18 23:39

TROMSØ (ITROMSØ) Da containeren med sammenpresset papp ble tømt i avfallsanlegget til Remiks i Tromsø, kom en liten kattunge krypende ut.

– Jeg tenkte med en gang at den må være skadet, og veldig redd. Jeg tok på meg hansker før jeg prøvde å få tak i den, for jeg tenkte at den kanskje ville bite og klore. Den hadde jo tross alt overlevd en press-container, og var sikkert veldig skremt, sier maskinfører Kim-André Antonsen (25) hos Remiks til iTromsø.

Tirsdag morgen var han som vanlig på jobb i produksjonsavdelingen da han og to kollegaer plutselig oppdaget den lille katten. Idet de hadde tømt ut det flere tonn tunge innholdet fra en container for papp og papir, krøp en liten bylt ut fra søppelet. På mirakuløst vis hadde den overlevd oppholdet i press-containeren. Alt innholdet rundt katten var klemt helt flatt.

– Den har hatt utrolig flaks, og jeg forstår egentlig ikke hvordan den kan ha overlevd, sier Antonsen som klarte å fange kattungen og frakte den til dyresykehuset.

Kunne blitt knust

iTromsø møter Antonsen og informasjonsansvarlig hos Remiks, Ivar Sture Handeland, i deres lokaler på Ringveien torsdag. Rundt dem bråker det i maskiner og kjøretøy, her håndteres flere tonn søppel daglig.

Papp- og papiravfallet blir alltid tømt på gulvet før en hjullaster skufler opp søppelet og legger det på et samlebånd. Dernest fraktes det til en enorm presse, som igjen gjør om avfallet til hardklemte blokker på 400 kilo.

Antonsen oppdaget kattungen rett før de kjørte fram med hjullasteren.

– Hadde han ikke oppdaget den ville den blitt knust i neste omgang, sier Handeland og legger til at han er veldig glad for at kattungen overlevde.

Vil ikke si hvor containeren sto

– Det er svært sjelden vi finner dyr her, og jeg tror sist hendelse er nesten ti år siden. Da var det en katt som gikk opp i en container fra bakkenivå på gjenbruksstasjonen, og som da måtte hjelpes opp. Men jeg har aldri opplevd noe slikt som dette, og i hvert fall ikke hvis det er noen som har kastet den i containeren, sier Handeland som poengterer at han ikke vil spekulere i om katten har blitt dumpet i containeren eller hoppet opp i den på egen hånd.

Fra bakkenivå er rundt halvannen meter opp til luka der avfallet legges inn. Luka er bare åpen når den er tilkoblet strøm, men den kan også være lukket. Handeland opplyser at den aktuelle containeren har stått et sted i Tromsø kommune, men ønsker ikke å si hvor.

– Vi vet jo ikke hva som har skjedd. Hvis den har blitt dumpet i containeren kan hvem som helst ha gjort det, det trenger ikke å være noen som har tilknytning til stedet hvor den sto. Om vi kommer til å foreta noen videre undersøkelser i denne saken kan jeg derfor ikke svare på nå, sier Handeland.

Tror katten klarer seg

– På Anicura har de slått fast at den er mellom to og tre måneder gammel. Den fremstår uskadd, men enkelte ting tyder på at den kan ha fått nevrologiske skader som følge av det harde presset den har blitt utsatt for. Men det er for tidlig å si noe om nå, så derfor vil de ha den inn til observasjon senere, sier nestleder i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø, Hege Gausdal Foshaug.

I mellomtiden bor kattungen, som har fått passende navnet Remiks, i fosterhjem hos amerikanske Kate Washburn (35) og hennes mann på Tromsøya. Da iTromsø besøkte dem torsdag la katten stille og noe forskremt på badet deres.

– Jeg har hatt mange villkatter i fosterhjem hos meg, og jeg er ikke sikker på om denne er tam eller ikke. Den klorer og biter ikke slik som villkatter ofte gjør, men er veldig redd og stille. Hvis det er slik at noen har dumpet den så er det helt forferdelig, sier Washburn mens hun holder den lille katten på fanget sitt.

– Men jeg tror han vil klare seg. Nå får han bo hos oss sammen med våre tre andre katter, og vil etter hvert lære seg å sosialisere både med mennesker og dyr. Han vil bli omplassert når vi vet at han er helt frisk, kastrert, ID-merket, vaksinert og er komfortabel med å bo inne sammen med mennesker, sier Washburn.

– Helt forferdelig

Foshaug har ledet kattegruppa i fire år, og sier det er første gangen hun er borte i en slik type sak.

– Vi vet ikke om det er en villkatt eller ikke, men vi har aldri fått inn meldinger om at det er forvillede katter i det området hvor containeren ble plukket opp. Og folk er veldig flinke til å melde fra om slikt, spesielt når det gjelder kattunger. Jeg har ikke lyst til å spekulere, men er det tam kattunge så den mest sannsynlig dumpet. Da er den slengt i en container for å klemmes i hjel. Det er helt forferdelig, og utrolig unødvendig. Men trenger ikke gå til så drastiske skritt for å kvitte seg med dyr, vi i dyrebeskyttelsen hjelper folk som ikke klarer å ta vare på dyrene sine, sier Foshaug til iTromsø.