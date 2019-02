GLATT: Et vogntog kjørte inn i en buss med 36 passasjerer på E6 i Saltdal i ettermiddag. Ingen ble skadet. Det er ett av mange trafikkuhell på veiene i Nordland i dag. Foto: Helge Simonsen, Saltenposten

Ekstremt vanskelige kjøreforhold i nord

Politiet og vegtrafikksentralen oppfordrer til å la bilen stå hvis du kan og å kjøre etter forholdene hvis du absolutt må ut på glatta.

Publisert: 22.02.19 18:32 Oppdatert: 22.02.19 18:44







Mildvær og uvær fører til trafikkuhell og stengte veier i Nordland , Troms og Finnmark .

– Jeg har ikke sjanse til å si hvor mange trafikkuhell det har vært i dag, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson hos politiet i Nordland fredag kveld.

Han beskriver situasjonen som kaotisk. I tillegg til glatte veier, er flere veier stengt på grunn av rasfare. Det er heldigvis ikke meldt om noen alvorlige personskader, opplyser operasjonslederen.

les også Glatte veier over hele Norge

– Jeg fikk nettopp melding om at E6 er stengt i Hamarøy som følge av at to vogntog står fast på glatta i hver sin bane og legger på kjetting, sier han når han prater med VG klokken 17.30.

– Istedenfor å be folk la være å kjøre på grunn av forholdene, vil jeg nesten oppfordre til å la det være fordi det er bedre å sitte hjemme og vente i varmen, enn å sitte ute i en bil å vente fordi en ny vei blir stengt.

En av ulykkene i ettermiddag involverte både et vogntog og en buss med 36 passasjerer på E6 i Saltdal . Vogntoget skled inn i bussen på det glatte føret, men heldigvis ble ingen alvorlig skadet.

Strøbilene rekker ikke over

Vegtrafikksentralen Nord har fått beskjed om at alle strøbilene er ute, men enda rekker de ikke over.

– Det regner bort eller fryser på med en gang, sier Bente Nyland i Vegtrafikksentralen nord.

Hun forteller om en spesiell dag med ekstremt mye vær i både Nordland, Troms og Finnmark.

– Vi anbefaler å la bilen stå om du kan. Er du ute og kjører, men ikke synes det er forsvarlig: Stopp, og vent på strøbilen, oppfordrer hun.



Det er mildværet som har ført til ekstremt glatte veier i Nordland og Troms. I Finnmark er det uvær som har ført til trøbbel i trafikken og kolonnekjøring.

– I Indre Troms har det gått fra å være 30 minusgrader til å bli varmegrader i løpet av dagen. Se for deg hvordan det blir når regnet treffer bakken da, sier Nyland.

les også Gjør klart for vårhelg i sør – uværshelg og flomfare i nord

Flere veier er også stengt som følge av rasfare. Vegtrafikksentralen har to råd til deg som skal ut å kjøre:

– Sjekk veimeldingene på 175.no først. På yr.no er det farevarsel for ras og flom.

Slik ser det for eksempel ut langs riksvei 80 ved Skeid i Nordland nå:

Se webkamerabilder fra flere veier her.