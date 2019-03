NEDBRENT: Moren til Tone Bendiktsen ble funnet drept i huset sitt i Sjøvegan. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Marie-Louises datter ringte og ringte, men fikk aldri svar: – Jeg var urolig

TROMSØ (VG) Datteren til Marie-Louise Bendiktsen var på besøk hos en venninne da hun fikk den grufulle beskjeden om at huset til moren sto i brann. Hun kommer aldri til å glemme første gang hun gikk inn i brannruinene som en gang var hennes barndomshjem.

Publisert: 17.03.19 08:28







Tone Bendiktsen, datteren til drepte Marie-Louise Bendiktsen (59), satte seg torsdag til rette i vitneboksen i Nord-Troms tingrett.

Like etter skulle Marie-Louises sønn, Trond Bendiktsen, innta samme vitneboks.

Det ble to følelsesladde, men samtidig friske vitnemål. I fjor sommer, etter nær 20 år i uvisshet, ble en srilankisk mann pågrepet for drapet på på moren deres.

– Både hun og pappa var kjempegode foreldre. De var omsorgsfulle og snille. Da barnebarna kom på plass, var det kun det beste som gjaldt, forteller hun.

– Mamma var sterk, morsom og smart, forteller sønnen.

les også Aktor grillet tiltalte om det påståtte intime forholdet

– Ekstremt tøft

Den drapstiltalte 38-åringen, som bodde i Sjøvegan i 1998, hevder seg uskyldig.

Han hevder at han innledet et intimt forhold til den da 40 år eldre kvinnen, og at det forklarer DNA-beviset som ble funnet under obduksjonen av avdøde. Påtalemyndigheten mener han satte fyr på huset hennes for å skjule spor.

FORSVARERE: Alexander Greaker og Daniel Storrvik forsvarer 38-åringen. Foto: Terje Mortensen

Tiltalte har forklart at han var på besøk hos avdøde dagen før hun ble funnet drept i den nedbrente boligen.

– Det har vært ekstremt tøft å sitte og høre på. Det rimer overhodet ikke med moren min og særlig ikke i den tilstanden hun var i den sommeren, selv om hun hadde begynt å komme seg. At hun skulle ha kastet seg over en 17-åring er totalt absurd. Jeg har nesten ikke ord, sier datteren.

Trond Bendiktsen trodde det skulle bli forferdelig vanskelig å følge rettssaken.

– Men jeg synes det har vært som å se en ekstremt dårlig film, der manusforfatteren aldri ville fått ny jobb. Det som blir påstått er så hinsides enhver fornuft og så langt unna slik jeg kjente mamma, og slik jeg visste at hun var. Det går ikke an at det han forklarer er sant, sier sønnen.

les også De løse trådene i Sjøvegan-drapet: Hårstrå-funn, fantomtegninger og Tyskland-spor

– Falt helt sammen

I 1998 forsøkte datteren Tone Bendiktsen å besøke moren så ofte som mulig, særlig etter at hun ble enke. Hun forteller at moren ble deprimert etter at ektemannen brått gikk bort. Hun var på besøk hos moren i om lag en uke fra 6. juli.

– Hun falt helt sammen. Hun begynte å isolere seg. Det var vanskelig å få henne med på ting, sier datteren, som forteller at moren på denne tiden var i dårlig fysisk form.

Denne beskrivelsen var broren Trond enig i.

– I stedet for å sørge over min far, så tok jeg meg av moren min. Enten var jeg på jobb, eller hjemme hos henne, sier sønnen.

DREPT: Marie-Louise Bendiktsen ble funnet drept 15. juli i 1998. Foto: Politiet

– Jeg var urolig

Lørdag 11. juli dro datteren med familien på tivoli i Sjøvgan-sentrum. På kvelden satte de seg i bilen og kjørte på hytta, hvor de overnattet til søndag.

Deretter dro datteren med sine to barn for å besøke en venninne, som bodde et godt stykke unna, på Grytøya.

På kvelden ringte hun til moren flere ganger, men fikk aldri svar.

– Jeg sa til venninnen min at dette var veldig rart. Jeg vurderte på et tidspunkt å ringe til naboen for å høre om hun kunne se til mamma. Jeg var urolig, sier Tone Bendiktsen.

– Sjokk

Tidlig onsdag morgen 15. juli fikk hun beskjed om at huset til moren sto i brann.

Det tok noen dager før hun fikk vite at moren var blitt drept.

– Det var et sjokk. Jeg og jentene hadde pakket litt lett tøy i to bager og kjørt bort på besøk. Alt lå igjen hos mamma i huset. Vi kommer tilbake til et nedbrent hus. Alt er borte, inkludert henne.

Hun kommer aldri til å glemme dagen hun tok seg inn i brannruinene.

TILTALT: 38-åringen skal ha voldtatt og drept 59-åringen i 1998. Deretter skal han ha satt fyr på huset for å skjule spor, ifølge påtalemyndigheten. Foto: Privat

– Konstant stress

Datteren forteller at hun etter drapet konsentrerte seg om å beskytte jentene sine.

–Jeg holdt mine egne reaksjoner på noen armlengdes avstand, forteller hun.

Datteren forsøkte å leve livet videre. Gå på jobb og følge opp døtrene.

– Etter hvert ble det for tungt. I noen lengre og kortere perioder var jeg sykemeldt. Jeg klarte rett og slett ikke mer. Det har vært ekstremt vanskelig, sier datteren.

Sønnen Trond forteller at alt raste sammen etter drapet.

– Jeg begynte å føle meg alene og utrygg. Jeg hadde mistet begge foreldrene mine og barndomshjemmet mitt. Alt var borte. Det er fortsatt borte. Jeg har blitt fratatt grunnmuren, og jeg klarer ikke dra tilbake til Sjøvegan. Jeg har ikke vært på graven til mamma og pappa etter at hun ble begravd.