AMNESTY: Påtalemakten ikke burde blande seg i denne saken. Det er en farlig vei å gå, sier Jon Peder Egenæs i Amnesty Norge.

Amnesty om teater-siktelsen: – Ekstra alvorlig at de angriper en politisk ytring

Amnesty Norge mener siktelsen mot teatersjefen og skaperne av teaterstykket «Ways of seeing» smaker av politisk sensur.

– Vi reagerer kraftig på dette. Teatersjefen er mediet som har gjort ytringen mulig. Dette smaker av forsøk på å stanse en politisk ytring. Det gjør det ekstra smakløst, sier Egenæs.

Onsdag 13. mars, dagen før samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) ble siktet for å ha fingert angrepet mot sin egen og justisministerens bolig, siktet Oslo-politiet teatersjef ved teatret Black Box Anne-Cécile Sibué-Birkeland, teaterregissør Pia Maria Roll og skuespillerne Sara Baban, Hanan Benammar for å ha krenket privatlivets fred med forestillingen «Ways of seeing».

På Black Box teaters hjemmeside beskrives «Ways of seeing» som et prosjekt der man har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn. Hvem er de og hva oppnår de med det? Og hva er sammenhengen mellom dette miljøet og et stadig høyere rop om mer overvåkning?»

– Det er urovekkende at statsadvokaten tar straffeloven i bruk i den sammenhengen, mot kunstneriske og politiske ytringer. Dette er et teaterstykke som hevder seg å ta opp rasisme. Etter beskrivelsen jeg har fått, kan det ikke være noe i dette som rammes av straffeloven, sier Amnestys generalsekretær.

WAYS OF SEEING: I prosjektet har Pia Maria Roll, Hanan Benammar, Sara Babanog Marius von der Fehrman kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn. Von der Fehr er ikke siktet. Foto: VG Scanpix/ Leif Gabrielsen

I stykket vises et videoklipp av eneboligen til Wara og kona Laila Anita Bertheussen på Røa i Oslo. Filmen viser deler av fasaden på justisministerens hus. Han har hatt permisjon siden torsdag. Da ble hans samboer ble siktet for å ha diktet opp en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars.

Laila Anita Bertheussen anmeldte 18. desember de involverte i stykket og teatersjefen for å ha krenket privatlivets fred.

VG får opplyst at grunnlaget i siktelsen mot teatersjefen og kunstnerne er at de filmet boligen til Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussen, eller medvirket til slik filming, og deretter brukte filmen av boligen i forestillingen «Ways of seeing».

Anmeldelsen ble i første omgang henlagt av politiet. Bertheussens klaget på henleggelsen og statsadvokaten tok 14. februar klagen til følge. Statsadvokaten mente da at de mistenkte måtte avhøres og at politiet måtte få kontroll på «alt som måtte finnes av videomateriale» som omfattet Wara-boligen.

Oslo tingrett mente nylig det ikke var grunnlag for slik ransaking av kunstnerne, etter at Oslo-politiet siktet dem for å ha krenket privatlivets fred. Politiet valgte å anke tingrettens beslutning til Borgarting lagmannsrett, som så langt ikke truffet noen avgjørelse i saken.

FRIGITT: Lørdag var politiet ferdige med undersøkelsene i Wara og Bertheussens hus. Foto: Ole Kristian Bjellaanes / NTB scanpix

Advokat John Christian Elden er Laila Anita Bertheussens forsvarer. Han sa i en SMS til VG:

– Samboerens anmeldelse er tatt til følge av statsadvokaten, og om ikke offentlig uthenging av privat adresse og bolig er huslige opplysninger, er personvernet i Norge en illusjon, sier advokaten.

VG gjør Elden oppmerksom på at adressen er offentlige tilgjengelig ved enkle søk i registre på internett.

– Tilsvaret mitt er nøyaktig det samme uansett. Fokuset har avstedkommet krenkelsene og er ulovlige, skrev han i en melding.

Amnesty-leder John Petter Egenæs har ikke sett forestillingen, men har fått den forklart.

– Slik jeg oppfatter det, er dette noe påtalemakten ikke burde blande seg i. Jeg har ikke opplevd noe lignende i Norge og det er en farlig vei å gå, sier Egenenæs.

Fredag kalte styreleder i norske PEN William Nygaard siktelsene for «rystende» og «komplett amatørskap». Knut Olav Åmås. direktør i stiftelsen Fritt Ord, sa at han håper politiet vet hva de gjør og at ikke ytringsfriheten blir neste offer i denne saken.

VG har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra politiet. Politiadvokat Arne Valdemar Nielsen ved Majorstua politistasjon sa følgende til Aftenposten om bakgrunnen for siktelsen:

– Det kom en ordre fra statsadvokatene i februar om mer etterforskning. Den er nå gjennomført, og jeg er bare mannen som måtte gjøre den jobben jeg er satt til å gjøre, sier politiadvokaten.