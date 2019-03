TATT: Vy systue i Bergen får konkurranse når NSB nå skal male hundrevis av tog og busser over hele landet med samme navn. Foto: Øystein David Johansen / VG

NSB får samme navn som denne systuen i Bergen

BERGEN (VG) Nguyen Van Qui kalte for 19 år siden opp systuen i Bergen etter sin vietnamesiske datter. Nå skal NSB få samme navn.

Publisert: 12.03.19 12:01







– Du skal ikke skifte navn?

– Nei, svarer butikkeieren kontant.

I Kong Oscars gate, midt i Bergen sentrum, ligger den lille systuen. Da Qui visste han skulle se på navnet over døra hver eneste dag, fikk den navnet etter hans datter Vy.

VY OVERALT: I Bergen har det i 19 år stått «Vy» på en av husveggene. Men snart vil NSB bytte navn og male de to bokstavene overalt. Foto: Øystein David Johansen / VG

Han vil ikke la NSB få navnet for seg selv, selv ikke med de 280 millionene selskapet vil bruke på navnebyttet. Men om tre år går systue-eieren av med pensjon.

Og da blir butikken likevel lagt ned og navnet borte fra Kong Oscars gate.

– Navnet er vietnamesisk, påpeker systue-eieren.

NSB har valgt navnet av en litt annen grunn. Ifølge den norske ordboken betyr ordet «vy» utsikt, oversiktlig og oversyn. Det kommer fra franske «voir», som betyr å se.

Møter sterke reaksjoner

NSB og Nettbuss overså alle rådene fra Språkrådet da de gjorde navnebyttet. LO-sjefen sier navnebyttet er «det dummeste jeg har hørt», Sp kaller det jåleri, Ap kaller det galskap og SV kaller det fjollete.

NSB påpeker at de ikke lenger er Norges Statsbaner AS, som NSB tross alt står for. De mener navnet betyr at de har «vyer og ambisjoner om å skape fremtidens transportløsninger».

– Vi er ikke lenger bare er togselskap, vi eier ikke skinnene eller togene, og har kjørt buss siden 20-tallet. På denne måten vil kundene få en enda bedre måte å velge en miljøvennlig reise, sa konsernsjef Geir Isaksen på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Det er styret i NSB som har gått inn for navneendringen, men staten er eier og skal også få sagt sitt. Men de vil ikke gå imot nye «Vy», ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale.

– At navnet nå forsvinner har jeg stor forståelse for at kan vekke følelser. Samtidig vil ikke eier motsette seg styres avgjørelse når styret mener endringen er nødvendig for å styrke konkurranseposisjonen til NSB og for å kunne tilby de reisende et godt og fremtidsrettet tilbud, skriver samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.