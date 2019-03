BEHANDLES HER: Mannen som fikk forbrenningsskader fredag behandles ved Kalnes sykehus i Østfold. Foto: Helge Mikalsen

Beboer forbrent under dusjing – ble sendt hjem fra legevakten

Mannen i 20-årene som ble forbrent under dusjing i en avlastningsbolig i Fredrikstad fredag, ble sendt hjem fra legevakten og bedt om å oppsøke sykehus dagen etter.

Publisert: 18.03.19 22:55







Det sier kommunaldirektør Wenche Halvorsen ved helse og velferd i Fredrikstad kommune til Fredrikstad Blad.

– Det skjedde altså i forbindelse med en dusje-episode. Mannen trenger hjelp til å dusje, og har fått det av en helsefagarbeider i boligen. Så har han fått betydelig for varmt vann nedentil. Da dette oppdages tas han med til legevakt. Der går man igjennom de sårene som har oppstått, og han får beskjed om å møte på sykehuset lørdag morgen. Derfra tar sykehuset over, sier Halvorsen.

VG skrev lørdag at beboeren, som pådro seg både andre- og tredjegrads forbrenning, fikk omfattende skader nedentil som følge av forbrenningen.

Mannen ble fraktet til legevakten etter hendelsen, men skal altså ha blitt sendt hjem igjen med beskjed om å kontakte sykehus dagen etter.

– En helsefagarbeider eller vernepleier kan ikke alltid se hvilken grad av forbrenning det er snakk om. Han ble tatt med til nærmeste legevakt for å undersøke det, sier Halvorsen til NRK.

Halvorsen sier til Fredriksstad Blad at kommunelegen skal undersøke hvorfor han ikke ble sendt rett til sykehus.

Han er ifølge NRK fortsatt innlagt på sykehus for behandling.

Tar det tungt

En helsefagarbeider, som har lang erfaring og jobber i hundre prosent stilling, skulle bistå mannen under dusjingen.

– Hvem som helst som dusjer en bruker skal kjenne på temperaturen. Pleieren som hadde ansvaret sier hun kjente på vannet, da hun skrudde på dusjen. Det store spørsmålet er om hun har fulgt opp, og kjent på vannet underveis, sa Halvorsen til VG søndag.

Den aktuelle pleieren har blitt fulgt opp av ledelsen ved avlastningsavdelingen.

– Hun har hatt behov for tett dialog med sine nærmeste ledere og har fått god oppfølging i dag. Hun har vært veldig trist og har tatt denne situasjonen tungt, sier Halvorsen til NRK.

Mannens pårørende har også fått oppfølging og er dypt berørt av hendelsen, forteller Halvorsen til kanalen.

– Når de har plassert sin kjæreste i en avlastningsenhet, så er det klart at det er tungt for dem at en som skulle ha vært i trygge hender ikke var det i denne situasjonen.

Kommunen har sperret av rommet der hendelsen skjedde, og det ble opplyst at det mandag skulle gjennomføres tekniske undersøkelser der.

VG har vært i kontakt med Halvorsen, som ikke ønsker å gi noen kommentar mandag kveld.

Sendt til Fylkesmannen

Guro Steine Letting, kommuneoverlege i Fredrikstad, forteller til VG at hun ble orientert om hendelsen lørdag. Saken er nå oversendt Fylkesmannen.

– Kommunen sender mandag en melding om uønsket hendelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken og vi vil avvente til vi har mottatt Fylkesmannens vurderinger i saken, sier hun til VG.

Fredrikstad kommune vil likevel igangsette en uavhengig analyse av hendelsen.

– Vi er ute etter å forstå hva som skjedde, å ikke fordele skyld. Vi ser alltid på slike hendelser på systemnivå – om det er noe med våre systemer som gjør at den ansatte har havnet i denne situasjonen, sier Letting.

VG har vært i kontakt med fylkeslege i Østfold Jan Petter Odden, som sier han ikke ønsker å kommentere saken før den er ferdig behandlet.

Flere lignende hendelser

Søndag 24. februar skjedde en lignende hendelse på en institusjon i Færder kommune i Vestfold. En mann i 50-årene ble badet i glovarmt vann og døde fire dager senere på Haukeland sykehus, av skadene han pådro seg.

27. februar fikk også en kvinne i 70-årene forbrenningsskader etter at hun ble dusjet i for varmt vann på et helse- og velferdssenter i Trondheim. Dette skjedde kun syv måneder etter at en utviklingshemmet kvinne ble kraftig forbrent etter å ha blitt badet på et bosenter i samme kommune.

Den utviklingshemmede kvinnen måtte gjennomgå hudtransplantasjon på Haukeland sykehus.