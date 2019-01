Demonstrerer for ulven: – La ulven leve

INNENRIKS 2019-01-12

Lørdag samlet folk seg utenfor Stortinget for å verne om ulvebestanden.

Publisert: 12.01.19

– Vi ser at politikerne driver med stadig mer rovdyrfiendtlig politikk. Da må vi si ifra at flertallet i Norge faktisk ønsker ulv og store rovdyr, sier Siri Martinsen leder for NOAH til VG.

Tidligere denne uken samlet anslagsvis 10.000 mennesker seg utenfor Stortinget med slagord som «nok er nok» og «Erna må bli fjerna». Lørdag var det duket for demonstrantene som ønsker at ulvebestanden skal bestå.

På scenen sto en fane med teksten «Stopp utrydningspolitikken» og to store pappfigurer av ulver. Fra scenen kom rop som «La ulven leve».

Kort fortalt dreier striden seg om at Stortinget har fått blankt nei fra regjeringen etter at de vedtok å skyte to av tre ulveflokker inne i områdene som Stortinget har vedtatt skal være landets ulvesoner. Dette skjedde etter Rovviltnemdenes ønske.

Regjeringens konklusjon er derimot at det ikke er rettslig grunnlag for felling, etter at Klima- og miljødepartementet konkluderte med at de to ulveflokkene ikke har stort nok skadepotensial til at de kan skytes.

Også Fredrikstad, Elverum, Trondheim, Bergen og Kristiansand demonstrerer i dag i regi av NOAH – for dyres rettigheter.

Mens ulvetilhengerne mener det skytes for mye ulv, mener motstanderne på sin side at regjeringen burde lagt opp til at det ble felt flere ulv.

– Skyter ikke det man er redd for

– Kan du sympatisere med folk i distriktene som bor i ulvesonen eller rett utenfor som føler seg utrygge eller som har lagt opp sauedrift som følger av ulveangrep?

– Når det kommer til ulv og sauedrift, så er det viktigere å se på velferdsproblemene rundt som står for om lag 100.000 av dødsfall i året, sammenlignet med ulven som tar 1000–2000 sau i året, sier Siri Martinsen.

– Mennesker er redd for mange ting, og man ikke pleier å håndtere frykten med å skyte det man er redd for, fortsetter Martinsen.

Hun viser til alternative løsninger for å bekjempe frykten, blant annet til hvordan man i Sverige arrangerer guidede turer til områder med bjørn, for å gi befolkningen i utsatte områder mer kunnskap om rovdyret.

En av dem som møtte opp på demonstrasjonen var Karoline Måseide Thomassen (26) som bor i ulvesonen.

– Jeg er veldig fascinert av ulv. Jeg er glad i ulven, og synes den hører hjemme i våre skoger, sier Måseide Thomassen til VG.

26-åringen sier hun aldri har møtt på ulv, men at hun mener det er feil at man skal utrydde en art fordi man er redd for arten.

Kritiserte Elvestuen

Arild Hermstad, talsperson for Miljøpartiet De Grønne, kritiserte klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i sin tale. Han trakk frem Elvestuens bryllupskake som var toppet med to ulver og påskriften «Mr. og Mrs. Elvestuen» .

– Vi trenger en miljøvernminister som setter foten ned, som sier nei til lisensfelling i ulvesonen, sa Hermstad fra scenen.