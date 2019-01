ROPSTAD: Mange raser mot Kjell Ingolf Ropstad etter gårsdagens partilederdebatt på NRK. Her er han etter gårsdagens debatt. Foto: Frode Hansen

Ropstad beklager abortutspill

2019-01-18

– Klarer du å bære fram ett barn, klarer du to, sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad under partilederdebatten torsdag. Nå beklager han utspillet.

Publisert: 18.01.19 07:41

KrF-nestleder Kjell Inge Ropstad mener kvinner som bærer fram ett barn, bør klare å bære fram to. Det sa han under partilederdebatten på NRK torsdag kveld. Dette har vekket sterke reaksjoner.

– Det var krøkkete sagt, sier Ropstad under «Politisk kvarter» på NRK fredag morgen.

– Det jeg sa var at vi må legge til rette for disse familiene. Klarer man å bære frem ett barn, bør vi som samfunn legge til rette for at du skal kunne bære frem to, sier han videre.

VG snakker med Ropstad på telefon når han er ferdig i NRK-studioet.

– Debatten har rast etter utspillet ditt på NRK i går. Du sier på Politisk kvarter at det var krøkkete sagt, men vil du også beklage?

– Ja, jeg ser at jeg burde valgt andre ord for å få frem det som var poenget, sier han.

– Forstår du at utspillet fikk så sterke reaksjoner?

– Forsåvidt. Det høres ut som at har man et barn, kan man jo bare få et barn til. Men det finnes medisinskfaglige råd som sier at man ikke bør gjøre det før uke 12. Dermed er jeg overrasket over noen av reaksjonene, sier han.

– Hva ved ordlyden var det som var «krøkkete»?

– Jeg burde understreket det jeg sa i Politisk kvarter. Hadde jeg fått fri taletid i debatten...

Abort har vært et betent tema i forhandlingene. KrF ønsket å få fjernet paragraf 2c, som partiet omtaler som «sorteringsparagrafen» i abortloven. Dette fikk de imidlertid ikke gjennomslag for. Partiet måtte nøye seg med at muligheten for fosterreduksjon av friske flerlinger, såkalt tvillingabort, før grensen for selvbestemt abort, blir fjernet.

Raser mot Ropstad

Jonas Gahr Støres umiddelbare respons til utspillet i debatten var:

– Skal du avgjøre det, Kjell Ingolf Ropstad? Det skal kvinnen avgjøre. Det er jo det som er det historiske i vår lov.

Han er ikke alene om å reagere sterkt på utspillet. Også på Facebook og Twitter har debatten rast etter at Dagbladet delte den første artikkelen om utspillet.

«Og vips - På to sekunder klarte Ropstad å få mange flere til å bli positive til selvbestemt tvillingabort. Er også ganske sikker på at Knut Arild Hareide aldri ville klart å lire av seg noe slikt», skriver en bruker, ifølge Dagbladet.

SVs Kari Elisabeth Kaski reagerer kraftig på uttalelsen. «Hva er det du står der og sier?!" spør hun på Twitter.

Partiet selv tvitrer: «Ropstad mener det er lett å bære frem tvillinger, men at seks flasker vin blir litt tungt. #nrkdebatt»

Tapte abortslaget

– Det var ikke flertall for å gjøre denne endringen. Vi klarte ikke å forhandle det fram, sa statsminister Erna Solberg (H) om abortlovens 2c, da hun presenterte regjeringsplattformen .

– Vi klarte ikke å endre abortloven på dette punkt. Det er jeg lei meg for. Det var en viktig sak for KrF, men også for meg personlig, sa Kjell Ingolf Ropstad (KrF) torsdag kveld.

KrF har imidlertid fått gjennomslag for sitt krav om en barnereform, og for å øke barnetrygden med 7200 kroner for barn fra 0 til fylte 6 år i løpet av regjeringsperioden.

– Spektakulært nederlag

I torsdagens NRK-debatt varslet SV-leder Audun Lysbakken at hans parti vil gå mot alle innskrenkninger i abortloven.

– Det som har skjedd, er et spektakulært nederlag for Ropstad som lovet endringer i paragraf 2c i abortloven. Han har lurt sitt parti inn i regjeringen på grunnlag av et løfte han ikke har klart å holde, sa Lysbakken.

Han mener det er en stor seier for den folkelige mobiliseringen som i høst kjempet for kvinners rett til å bestemme over egne liv.

– Alle som gikk i gatene, har vunnet, slo Lysbakken fast.

Han trakk også frem forbudet mot tvillingabort.

– Her gjør vi noen veldig få familier sine valg til et nasjonalt stridstema uten at vi her vet noe om hvilke grunner disse familiene har hatt for å ta disse valgene. Det synes jeg er etisk problematisk, sa SV-lederen.

