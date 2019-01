VIL IKKE MER: Odd Anders With fra den tiden han var nestleder og statssekretær i 2003. Foto: SCANPIX

Tidligere nestleder i KrF melder seg ut i protest

Odd Anders With (63) delte sent torsdag kveld en e-post han har sendt til partiet han har vært både nestleder og statssekretær for, der han skriver at han melder seg ut.

«Melder meg med dette ut partiet pga. løftebrudd, feil kurs, støtte til toblokktenkning og legitimering av mer Frp-politikk.» står det i e-posten han har sendt til KrFs-medlemskontor.

Til VG utdyper han hvorfor han, som altså var statssekretær i to Bondevik-regjeringer, som har vært nestleder både i KrFU og moderpartiet og som har hatt en rekke andre partiverv, nå melder seg ut.

– En følge av det som skjer nå er at troverdigheten på flere verdiområder blir undergravd for KrF når man går i regjering med en motpol som Frp, sier With.

Svært skuffet

Han kunngjorde på forhånd at han trolig kom til å melde seg ut dersom partiet hans brøt det han mener var et valgløfte om ikke å gå inn i regjering med Frp.

– Da tenker jeg at handling er tydeligere enn ord. Jeg respekterer dem som velger å slåss videre innad i partiet, så skal ikke oppfordre andre til å gjøre det samme, men for meg er dette en så stor historisk feilbedømming i forhold til forvaltningen av KrFs verdier at det må få konsekvenser, sier han, og legger til:

– Jeg er svært skuffet.

With forteller at han har fått en mengde reaksjoner i løpet av de 50 minuttene som har gått fra han la ut meldingen til VG ringer ham. Han har ikke rukket å lese dem alle, men sier de utgjør en blanding av tristhet og støtte med ord som «respekt».

– Jeg vet at det er mange som gjør det samme som meg i kveld. Det har jeg sett på Facebook, forteller 63-åringen.

To stemmer

Torsdag ble det altså klart at Erna Solberg får oppfylt drømmen hun har hatt lenge om en borgerlig flertallsregjering. De fire partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF klarte å bli enige om en felles regjeringsplattform, som alle landsstyrene i de fire partiene stemte for.

Men det var med nød og neppe.

I KrF stemte nemlig 17 mot, mens 19 stemte for.

– Vi har visst siden landsmøte at vi har et splittet parti, det har vært krevende perioder, men vi mener veldig tydelig at med den plattformen vi leverer på, så får vi mange viktige, gode gjennomslag for KrF, sa nestleder Kjell Ingolf Ropstad om det knappe flertallet.