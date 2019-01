KONTROLL: Statens vegvesen gjennomførte i helgen storkontroll i nord. Her ved grenseovergangen Kilpisjärvi. Foto: Statens vegvesen

Storkontroll i nord: 86 vogntog fikk kjøreforbud

På fire dager har Statens vegvesen kontrollert kjøretøy ved grenseovergangene dag og natt. Det resulterte i at 86 av 597 kontrollerte vogntog fikk kjøreforbud.

– Det er for mye. Det er et altfor høyt tall, sier Jørn Simonsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen , til VG.

Etter initiativ fra Samferdselsdepartementet ble kontrollører flyttet til nord, og mellom 50 og 60 kontrollører har i helgen jobbet på spreng med å sjekke absolutt alle vogntogene som kommer over de 12 norske grenseovergangene i nord. Den intensive kontrollvirksomheten skal pågå så lenge det er behov, forteller Simonsen.

– Tungtransport på norske veier har økt kolossalt, og vi ser en økt mengde på veiene hver uke. Jo mer vi avdekker, jo mer ser vi jo også nødvendigheten av å gjennomføre disse kontrollene, sier han.

– Det bekymrer oss

Av de 86 vogntogsjåførene som måtte forbli parkert, var det 62 av dem som fikk kjøreforbud på grunn av mangler på dekk eller kjetting, eller at de ikke hadde kjetting i det hele tatt.

– Det bekymrer oss. Før var det tungtransporten som kom over grenseovergangene i nord som det var minst å utsette på. Nå er de dårligst i klassen, sier Simonsen.



IKKE EGNET: Dette dekket tilhører hengeren på en polsk vogntog som ble stoppet ved grenseovergangen Kilpisjervi på E8 søndag. Statens vegvesen

Selv om det er utenlandske vogntog som utmerker seg på statistikken, forteller Simonsen at det også blir påpekt mangler hos norske.

– I går hadde vi et norskregistrert kjøretøy som hadde seks hjul på tilhengeren, der to var særdeles uegnet. Det er likevel utenlandske vogntog som er det største problemet. De har ofte en gummiblanding og mønsterdybde i dekkene som er beregnet på Sør-Europa.

– Er du bekymret for utviklingen?

– Vi er 30 personer som jobber fast med dette nå, og det kan ikke færre. Det må kanskje til noen innskjerpede krav. Uten å si for mye, så jobbes det med dette både i direktoratet og departementet nå, og det kan se ut som dette kanskje kan komme på plass allerede til neste år, forteller Simonsen.

Politiet: – Farepotensialet er der

Problemet med at vogntogene er for dårlig skodd deles også av politidistriktene i nord. De forteller at det til tider går med mye ressurser på både berging, og også å dirigere trafikken på steder der vogntogene har kjørt seg fast, eller rett og slett ikke kommer over bakketoppen.

– Det er helt klart et gjentagende problem hver vinter. Det har det vært i flere år, sier Kåre Munkevold, operasjonsleder i Troms politidistrikt. Og mens VG snakker med ham på telefon, kommer det en velkjent melding til sentralen.

– Akkurat nå er det flere vogntog som står sør for Setermoen ved Bardu, og ikke kommer opp en bakke på E6. Når det skjer på E6 og E10, som er hovedferdselsårer her i nord, er det rimelig kritisk, forteller Munkevold.

Mandag 7. januar gikk det galt på E8 i Troms, da et utenlandsk vogntog skal ha mistet kontrollen og hengeren kom over i motsatt kjørefelt og traff en personbil.

– Ulykken skjedde sør for Nordkjosbotn, og en mann ble livstruende kvestet, forteller Munkevold.

Ulykker med personskade er ifølge politiet fortsatt unntaket, og problemet går hovedsakelig på at stans skaper trøbbel i trafikken.

– Det går mest på stengte veier, men farepotensialet er jo der hele tiden når de ikke er skodd for forholdene. Både her i Finnmark og i resten av Norge, sier Bjørn Tormod Syversen, operasjonsleder i Finnmark.