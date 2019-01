JUBLER: Hannah Martini ble veldig fornøyd da hun fikk vite at gaven nå er på vei. Foto: Privat

Julemysteriet løst: Hannahs gave kom frem til slutt!

INNENRIKS 2019-01-07T19:23:40Z

Åse Marie Lerfald, postens juledetektiv, satt med 140 gaver som ikke hadde nådd frem til jul. Nå har i det minste én av gavene funnet riktig eier.

Publisert: 07.01.19 20:23 Oppdatert: 07.01.19 21:00

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle få gaven. Det var ganske sjokkerende, sier Hannah Martini til VG.

– Shit! Jeg er i VG

Søndag skrev VG om postens juledetektiv, Åse Marie Lerfald, som jobber med å spore opp mottakere av gaver som ikke har kommet frem. Nå har Hannah fått beskjed om at gaven er på vei.

Faren sendte henne en melding hvor det kom frem at den omtalte gaven fra gårsdagens VG-artikkel var tiltenkt Hannah. Dermed ble gleden stor, spesielt med tanke på at gaven også inneholdt penger.

– Jeg er jo student, så gaven kommer godt med.

Å finne en reportasje hvor hennes gave var midtpunktet kom som et sjokk på Hannah. Selv om det ikke stod noe mer enn fornavnet skjønte hun at gaven tilhørte henne.

– «Shit! Jeg er i VG», tenkte jeg da jeg så det.

- Må ha stått adresse på

Hun skryter av jobben Åse Marie Lerfald gjør rundt jul. Gaven skulle nemlig sendes fra Narvik til Lillehammer, hvor Hannah feiret jul med sin mor. Derfor fryktet de en stund at gaven var tapt.

Men takket være juledetektiven, kom gaven til rette.

– Jeg er veldig takknemlig for jobben Åse gjør. At det er noen ærlige mennesker som tar ansvar er bra, sier hun.

I selve gaveesken er det Hoka-sko, noe Hannah også har ønsket seg.

Hvordan gaven havnet på avveie kan ikke hun ikke svare på. Men hun har en misstanke.

– Siden gaven endte i nærheten må det jo ha stått en adresse på. Kanskje det lå inne i en annen eske og falt ut?

Falt for utseende

Selv om akkurat denne gaven fant veien hjem via en VG-artikkel er ikke det tilfellet for alle bortkomne gaver. Søndag forklarte Lerfald til VG at hun har en «egen» hjemmeside på posten.no hvor publikum kan hjelpe til med å finne gavenes eier. At det var Hannah sin gave som ble trukket frem begrunnet Åse slik:

– Jeg falt veldig for gaven til Hannah til pappa. Det er en julegave med masse farger, gullbånd og en konvolutt.

Hun holder på med gavesporingen frem til 10. januar. Deretter er det tilbake til vanlig jobb.