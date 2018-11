BLE OVERTALT: Nestleder Olaug Bollestad, her sammen med leder Knut Arild Hareide og presserådgiver Stig-Øyvind Blystad under middagen på KrFs landsstyremøte torsdag kveld. Foto: Tore Kristiansen

Jubel i Hareide-leiren: Nærmere rød seier med hemmelig votering

GARDERMOEN (VG) Et svært overraskende «kompromissforslag» tok nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad på sengen midt under det dramatiske landsstyremøtet.

Etter møtet brøt jubelen løs i partileder Knut Arild Hareides røde leir, mens de blå ble lengre og lengre i masken utover kvelden.

Grunn: Landsstyret gikk med stort flertall inn for hemmelig, skriftlig valg – noe som er Hareides siste håp for å unngå et knusende tap i det ekstraordinære landsmøtet som begynner på Gardermoen klokken 11 fredag.

Overrumplet

At de blå nestlederne overraskende ga etter, skjedde etter et overrumplende maktgrep fra parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan:

Mens landsstyremøtet pågikk, så Grøvan sitt snitt til å vinne frem med sitt krav om at alle de tre forslagene til partiets retningsvalg skulle stemmes over samtidig – og fikk nesten hele landsstyremøtet med seg på det, forteller kildene til VG.

Rød side har hele tiden vært sterke motstandere av dette forslaget. Men de gikk med Grøvans forslag fordi han var villig til å gå med på Hareides aller viktigste kort foran avstemningen i morgen: et hemmelig, skriftlig valg.

Blir uansett kampvotering

Men allerede etter middagen brøt enigheten opp. Flere fremtredende blå delegater forteller til VG at de ble fullstendig overrumplet over forslaget i landsstyremøtet.

– Jeg er jo med som forslagsstiller på det opprinnelige Grøvan-forslaget. Og jeg var ikke informert om dette kompromissforslaget og støtter det ikke. For meg er det aller viktigste en legitim prosess som er åpen og sikrer en god organisasjon også i fremtiden. Det innebærer at votering må skje åpent, sier KrFU-leder Martine Tønnessen til VG.

– Jeg støttet forslaget til Grøvan i landsstyret, men jeg kommer likevel til å stemme for en åpen avstemning i morgen, sier fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal KrF til VG under middagen.

Nestleder Olaug Bollestad sier til VG at hun ikke tror delegater vil skifte syn på grunn av den skriftlige avstemningen.

– Jeg tenker ikke at noen er lurt. Jeg tror det var lurt at vi fikk et størst mulig flertall fra landsstyret i en innstilling til landsmøtet. Og det kan jeg leve godt med.

– Det var ikke et tap for blå side?

– Nei, fordi jeg ønsker ikke å nedvurdere våre delegater. Jeg tror at våre delegater faktisk er opptatt av og har tenkt igjennom dette lenge før de kom. Jeg tror ikke de er så enkle at de skifter syn bare fordi det er noen som snakker til dem. Jeg forventer og tror at folk vil stemme det de faktisk ga uttrykk for på de fylkesårsmøtene de ble valgt fra, sier Bollestad.

Stor seier

På Hareides rød side er stemningen svært god etter utfallet av landsstyremøtet. I hans leir beskrives resultatet som en stor seier. Overraskelsen er også stor over at Ropstad og Bollestad gikk med på forslaget, og Ropstad omtales i leiren der som en naiv maktspiller.

VG har snakket med flere kilder på innsiden av det dramatiske landsstyremøtet. De forteller at Grøvan, midt i møtet, gikk frem til leder Knut Arild Hareide og lanserte sitt forslag.

Grøvan har stått i front for begge de opprørske forslagene som ble lansert på landsstyremøtet: Både å endre rekkefølgen og å få til åpen avstemning.

Hestehandel

Til partiledelsen argumenterte Grøvan for at forslaget var et bidrag til forsoning og til å samle partiet, uansett morgendagens utfall.

Men i sitt hestehandel-forslag tilbød Grøvan altså å skrote kravet om en åpen avstemning mot at han skulle få gjennomslag for sitt krav om at alle de tre forslagene om partiets retningsvalg skal voteres over samlet.

Dermed skal både forslaget om å gå inn i dagens regjering, gå i regjering med Ap og Sp og å fortsette i opposisjon stilles opp mot hverandre.

Hareide, som håper den skriftlige avstemningen skal redde ham, gikk umiddelbart med på forslaget, og ba nestlederne gi sin mening om forslaget. Nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, som satt ved siden av Hareide i møterommet, konfererte kort seg imellom før de “ga tommel opp” til forslaget, etter det VG får opplyst.

Hareide har signalisert at landsmøtet stemmer han ned, vil han gå av som partileder. VG erfarer at det var mye viktigere for Hareides leir å få gjennomslag for hemmelig votering enn å stoppe forslaget om å endre voteringsrekkefølgen.