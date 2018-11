DEBATTERTE: Torsdag kveld var det duket for NRK-debatt mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg i forkant av KrFs ekstraordinære landsmøte fredag. Foto: Hallgeir Vagenes

Støre om Solbergs abort-uttalelser: – På grensen til dobbeltspill

Under NRK-debatten sa statsminister Erna Solberg at eventuelle forhandlinger vedrørende abortloven ikke ville få noen praktisk betydning.

Publisert: 02.11.18 00:00

Det gikk het for seg under NRK -debatten mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre torsdag kveld, dagen før dagen der KrF-erne skal bestemme hvorvidt de ønsker å gå inn regjering, danne regjering med Ap og Sp eller forbli i opposisjon. Det hele skal avgjøres under KrFs ekstraordinært landsmøte som går av stabelen i morgen.

Blant temaene som ble tatt opp under debatten, var abortloven.

Abortloven er en av KrFs fremste kampsaker. De ønsker blant annet å fjerne paragraf 2c i abortloven, også kalt «downs-paragrafen», og gjøre det vanskeligere å ta abort dersom fosteret er i fare for å få en «alvorlig sykdom». I oktober gikk statsministeren ut i VG og sa hun var villig til å forhandle på abortloven for å få KrF i regjering .

Solberg reagerte under debatten kraftig på fremstillingen av hennes tidligere uttalelser.

– Det har blitt fremstilt som om jeg nærmest åpner opp for strikkepinnesituasjonen igjen. Det er ikke tilfellet. Det er lite sannsynlig for endring, men vi er åpen for forhandling. Det har jeg mandat fra stortingsgruppen på, sa Solberg.

– Vi skal få ned antall aborter med andre virkemidler enn abortloven. Men det er lite sannsynlig at det være stor forskjell på disse tingene, utdypet statsministeren.

Hun la vekt på at det kan være riktig å gjøre endringer.

– Da oppnår vi iallfall én ting, nemlig at lovverket ikke lenger åpner opp for en lov som mange, spesielt de med utviklingshemmede barn føler som diskriminerende. At de er et abortgrunnlag i seg selv, sa Solberg.

På spørsmål om hva konkret hun var villig til å endre på i henhold til abortloven, sa hun følgende til VG etter debatten:

– Jeg har sagt at vi er villige til å forhandle om abortloven, og noe mer enn det vil jeg ikke si.

Motsigende signaler

Jonas Gahr Støre har på sin side vært tydelig hele veien på at partiet ikke kommer til å komme KrF i møte på abort, tross Erna Solbergs abort-frieri.

På spørsmål om hva Ap-lederen mener om Solbergs tidligere uttalelser om at hun er villig til å forhandle på abortloven for å få KrF i regjering , svarte Støre følgende til VG.

– Jeg har respekt for at det er et krevende tema for alle. Jeg mener det har vært feil å lansere det på den måten i denne situasjonen. Det skaper ustabilitet, uro og utrygghet rundt en lov som har stor oppslutning og lavt konfliktnivå i Norge i dag. Nå forventes det nærmest at det vil bli endringer i abortloven, noe som vil bety innskrenkninger i kvinnenes rett.

– Men Solberg hevder jo at eventuelle endringer vil ha liten praktisk betydning. Hva tenker du om det?

– Det tenker jeg er på grensen til et dobbeltspill. Hun sender et signal om at det vil bli endringer for så si at det ikke blir noen forandringer likevel, sa han.

– Spent

VGs opptelling viser at 99 av 190 delegater vil stemme for å forhandle regjeringsdeltagelse med statsminister Erna Solberg (H), og Frp og Venstre.

Torsdag ble det klart at Hareide vant gjennom forslaget om hemmelig votering, men tapte slaget om hvilken rekkefølge voteringen skulle ha. Istedenfor å først stemme på hvorvidt partiet skal gå i regjering eller ikke for deretter stemme over om de skal følge høyre eller venstre siden, skal det nå først stemmes over om partiet skal i regjering eller forbli i opposisjon.

Med det har KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvans alternativ med å ikke gå inn i noen regjering i det hele tatt, en mye større sjanse for å lykkes.

På spørsmål om Ap-lederen er nervøs i forkant av den skjebnesvanger dagen fredag, sa han følgende til VG før debatten.

– Nei, jeg er ikke nervøs, men spent – noe jeg tror også mange i Norge er, både innenfor og utenfor politikken. Det virker veldig åpen. Delegatene er valgt, men det er på landsmøte det hele skal avgjøres, sa han.

Torsdag ettermiddag avslørte NRK at Hareide hadde hatt et hemmelig møte med Støre i forkant av landsmøte .

– Hva snakket du og Hareide under deres hemmelige møte i dag?

– Det var forskjellige ting. Blant annet hvordan de kommende dagene ser ut hvis det går som han planlegger at det gjør. Det mener jeg er nyttig å gjøre, sa han.

Solberg sa tidligere til VG i dag at hun hadde hatt en kort samtale med Hareide i forkant av møtet i morgen, på eget initiativ.

– Under samtalen diskuterte vi prosessen på hvordan vi skal snakke sammen etter landsmøte i morgen. Jeg tok initiativ til en telefonsamtale fordi jeg trengte det var greit at i hadde en avtale om hvordan vi skulle snakke om ting fremover etter møtet, sa hun.

Hun erkjente også at hun, i likhet med Støre, er spent på utfallet.

– Det blir spennende for oss alle. Man er alltid litt usikker på hva som kommer til å skje, men jeg er nå litt sånn som tenker at vi bare får ta det som kommer, sa hun.

Vil respektere flertallet

Majoriteten i KrFs stortingsgruppe slår nå fast at de vil respektere selv et knappest mulig flertall på landsmøtet – uansett utfall i KrFs regjeringsvalg.

Knut Arild Hareide og nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad er sterkt uenige om retningsvalget, men har sammenfallende syn på at landsmøtets flertall uansett skal respekteres:

– Jeg har ikke tenkt så mye over det. Men når vi først innkaller landsmøtet, er det åpenbart for meg at flertallets retningsvalg må legges til grunn, sa Olaug Bollestad fra Rogaland til VG torsdag.

I veivalget er Hareide i mindretall i sin egen stortingsgruppe , hvor bare to representanter står på hans side og vil forhandle om regjeringssamarbeid med Sp og Ap. Fem foretrekker Erna Solbergs regjering, selv om to av de fem har opposisjon som sitt førstevalg.