OPPRØRT: – Jeg ville forventet at hvis et parti skal skifte ståsted og hovedretning, så burde det skje før et valg. Det er skuffende å endre kurs midt i en periode, sier tidligere statsminister Kåre Willoch. Foto: Thomas Andreassen, VG

Willoch med knallhardt oppgjør med Hareide: – Han svikter velgernes forventninger

– Vi er i en, etter norske forhold, dramatisk situasjon, sier Kåre Willoch som mener Hareide har begått en snuoperasjon i løpet av det siste året.

Publisert: 14.10.18 06:01

Tidligere Høyre-statsminister Kåre Willoch (90) mener KrF-leder Knut Arild Hareide er grunnløs når han i høst vil fjerne Erna Solberg som statsminister.

– Hvis det skulle være noe verdifellesskap mellom Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet, så måtte det i tilfelle være trangen til å bruke mer penger, sier Kåre Willoch til VG, og legger til:

– For meg virker denne antydningen om at det skulle være et nærmere verdifellesskap for Kristelig Folkeparti med Arbeiderpartiet stikk i strid med mitt inntrykk. Jeg tror svært mange føler det samme. Det er ikke lett å se noe verdifellesskap mellom Ap og KrF, utover det verdifellesskapet som alle partier i Norge har, sier han.

Dypt bekymret

Willoch uttrykker dyp bekymring over at KrF-lederen nå forsøker å få partiet sitt med på felle dagens regjering, og erstatte den med en Ap/Sp/KrF-regjering med Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister.

– Vi er i en, etter norske forhold, dramatisk situasjon. Den skader stabiliteten i landets politiske ledelse. Man bør tilstrebe en viss stabilitet. Regjeringsskifter bør fortrinnsvis skje på grunn av en viktig sak eller ved valg. Men i denne situasjonen er det ingen viktige saker, sier Willoch.

Den tidligere Høyre-statsministeren mener Hareide har begått en snuoperasjon i løpet av det siste året.

– Hareide understreket sterkt i valgkampen at han ønsket Erna Solberg som statsminister. Man må jo regne med at mange velgere oppfattet dette som et klart borgerlig signal. Når han nu går for hennes motkandidat, en statsminister som ikke er den han anbefalte i valgkampen, så svikter han de forventninger han selv ga velgerne valgkampen. Det er skuffende og alvorlig, sier Willoch, og legger til:

– Jeg må si jeg synes det er svært avstand mellom hva Hareide sa i valgkampen og det han sier nå. At en partileder opererer med så svær avstand i sitt politiske syn fra det ene året til det andre, det er ikke tilfredsstillende, slår han fast.

– Det er ikke slik parlamentarismen er ment å fungere

Willoch, som var Norges statsminister fra 1981 til 1986, mener KrF-lederens håndtering er uvanlig i norsk historie.

– Det vil nok fremtre som en beklagelig parlamentarisme. Det er ikke slik parlamentarismen er ment å fungere. Hvis et parti har tenkt å felle en regjering uten en politisk sak, så bør man si fra i tide, slik at velgerne vet hva de stemmer på. Hareide burde enten ha sagt fra om dette før valget eller vente til neste valg, sier han, og legger til:

– Jeg synes det er uheldig om landet skal bytte regjering midt i en valgperiode. Det er viktig for landet å ha en stabil styring. Når man langt inn i perioden skal skifte grunnsyn uten at det har basis i noen sak, så er det skuffende. Jeg ville forventet at hvis et parti skal skifte ståsted og hovedretning, så burde det skje før et valg. Det er skuffende å endre kurs midt i en periode, sier Willoch.

Knut Arild Hareide har fremholdt at avstanden mellom KrF og Fremskrittspartiet gjør det vanskelig å sitte i regjering med dem. Men Willoch mener det er et utdatert syn.

– Denne aversjonen Hareide har mot Fremskrittspartiet synes jeg virker litt foreldet. Det er ingen tvil om at Fremskrittspartiet i dag er noe helt annet enn det var for noen perioder siden. Mitt syn på Fremskrittspartiet har vært under gradvis justering over flere år. Jeg gleder meg over den veldig positive forandringen som partiet har gjennomgått. De er dramatisk forbedret, sier Willoch.