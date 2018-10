KNUST: Brødrene Geir Bruland (t.h.) og Leif Bruland i verkstedet som ligger rundt tre kilometer fra Bismo sentrum. Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

Veteranbilsamling rammet av flommen

INNENRIKS 2018-10-15T10:42:13Z

SKJÅK (VG) Brødrene Geir og Leif Bruland har samlet veteranbiler siden de var guttunger. I helgen ble livsverket rammet av flommen.

Publisert: 15.10.18 12:42

I løpet av natten har vannet stått rundt 70 centimeter opp etter veggen til lageret og verkstedet til brødrenes firma Skjåk Hytteservice.

– Alt utstyret er ødelagt, sier en tydelig preget Leif Bruland til VG.

Sammen med broren Geir har han samlet på veteranbiler helt siden han var liten.

– Det har vært hobbyen og arbeidet vårt hele livet. Nå går det mot vinter og kuldegrader, så det kan bli helt umulig å tørke.

Brødrene kjøpte verkstedet, som ligger rundt tre kilometer fra Bismo sentrum, for ti år siden.

Det huser blant annet veteranbiler, motorcrossykler, snøscootere, snøfresere og verktøy som de har samlet gjennom mange år.

– Det er ikke én spesiell ting som betyr ekstra mye, det er helheten. Nå ser vi bare en haug med arbeid fremfor oss, sier Geir.

Sjekk været der du bor på pent.no!

Oversvømt lørdag

Da brødrene dro fra verkstedet natt til søndag, var det i underkant av ti centimeter med vann. Etter det har det steget nesten 60 centimeter.

– Vannet har gått over setene, inn i girkassene og motorene. Det var først i dag at vi kunne dra tilbake, på grunn av stengte veier. Da måtte vi ut hit med båt til å begynne med, for å dobbeltsjekke at det gikk fint å kjøre traktoren, sier Geir.

– Hva tenkte dere da dere så alt vannet?

– Det var som fryktet. Det har vært mange flommer i Skjåk, men aldri så store, sier Leif.

– Nå starter den største jobben

Det siste døgnet har vært svært travelt for Skjåk kommune. Nå starter det omfattende oppryddingsarbeidet.

– Hele veien har det blitt gjort et formidabelt arbeid. Nå skal skadeomfanget registreres og senere repareres, så det store arbeidet står vi fremfor nå, sier ordfører Elias Sperstad til VG.

Skjåk er en av kommunene som har blitt hardest rammet av flommen. Siden i går har totalt 94 personer blitt evakuert.

– Uoversiktlig situasjon

Sivilforsvaret fikk forespørsel om å bistå kommunen klokken 09.00 søndag.

Siden da har de evakuert beboere i byggefeltet Blåbærmyra, tatt imot evakuerte som har kommet med helikopter, og vakthold på vei.

– Vi hadde ni stykker i sving på dagtid i går, og elleve stykker i natt. Det har vært mye å gjøre, og spesielt situasjonen i går var uoversiktlig. En gruppe fra Stavrum kommer for å avløse oss utpå ettermiddagen, sier FIG-leder Per Skjelden i Lom.

Sivilforsvarets bil var blant de mange bilene som druknet i flomvannet. Bilen tok inn store mengder vann og måtte på verksted, men ifølge Skjelden fikk de kjørt opp en ny fra Sel.

Tømmer kjellere for vann

Gjennom natten har mannskaper forsøkt å begrense flomskadene i Skjåk kommune.

– I dag er vi i gang med å tømme kjellere, men enkelte steder må vi vente til vannstanden har gått ytterligere ned, hvis ikke kan huset «flyte opp», sier Skjelden.

Mette Frøysa er blant innbyggerne som har fått kjelleren full av vann.

– Det var rundt ti centimeter med vann i hele kjelleren. Det blir spennende å se hvordan det har gått når vi har fått ut vannet og ryddet.