SAUMFARER UTEOMRÅDET: Kriminalteknikere fra politiet var tidlig på plass utenfor bygården på Majorstuen i Oslo mandag. Foto: Hallgeir Vagenes

Naboene om knivdrapet: – Det er bare fryktelig

INNENRIKS 2018-10-15T21:31:05Z

MAJORSTUEN (VG) Naboene i bygården på Majorstuen i Oslo, hvor en ung mann ble funnet drept, synes hendelsen er «surrealistisk» og «uforståelig».

Publisert: 15.10.18 23:31

– Plutselig er det et drap i oppgangen. Det er helt uforståelig. Det er bare fryktelig. Rett og slett helt fryktelig, forteller en av naboene til VG.

Hun forteller om en rolig bygård med få leiligheter.

– Vi har aldri opplevd noe i det hele tatt. Derfor er det «scary» hele greia. Jeg har aldri hørt noe bråk fra den leiligheten, de har vært helt anonyme.

Funnet av romkameraten

Det var en av romkameratene som fant mannen med knivskader da han kom hjem til kollektivet mandag . Den drepte er norsk og i midten av 20-årene. Han er ikke kjent av politiet fra tidligere.

Mannen ble erklært død av ambulansepersonell på stedet.

Ingen er så langt pågrepet i saken, og politiet har heller ingen mistenkte, opplyste leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, på en pressekonferanse mandag kveld.

En av naboene forteller til VG at han ikke ante hva som hadde skjedd noen leiligheter under ham, før han hadde politiet på døren.

Han trodde lenge drapet hadde foregått ute på gateplan.

– Det var først da jeg gikk ut i fem-tiden, hørte noe mumling i gangen og deretter så fem-seks-syv politifolk i første etasje, noen i heldekkende drakter, at jeg forstod at drapet hadde tilknytning til oppgangen. Det var enda mer ubehagelig, forteller han og legger til:

– Det er jo ekkelt da, det bringer jo det enda nærmere. Guffent.

Politiet avsluttet undersøkelsene på stedet først et godt stykke ut på mandags kveld. Døren til leiligheten var sperret av med to biter tape.

– Det er litt surrealistisk

Flere av naboene VG har snakket med tegner et bilde av en rolig bygård. De synes hendelsen er svært ubehagelig.

– Det er litt surrealistisk. Jeg får ikke helt samlet tankene i dag. Det er litt ekkelt for å si det mildt, forteller en av naboene.

En annen forteller at han kom hjem til et avstengt område og at flere av naboene ble samlet utenfor bygget.

– Alle er jo i sjokk, det er forferdelig det som har skjedd. Jeg var i Bogstadveien da det kom en armada av politibiler, jeg har aldri sett maken. Da jeg kom hjem så jeg at det var dit de hadde rykket ut, forteller han til VG.