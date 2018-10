Bil i sjøen i Flora i Sogn og Fjordane

INNENRIKS 2018-10-11T12:10:00Z

En person er hentet opp av sjøen etter en utforkjøring på riksvei 5 i Mækjevika i Flora i Sogn og Fjordane torsdag ettermiddag.

Publisert: 11.10.18 14:10 Oppdatert: 11.10.18 14:47

– En person er hentet opp av vannet, og det jobbes nå med personen av lege på stedet, sier Ola Våge ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

Han sier at det kun var en person i bilen. Tilstanden er foreløpig ukjent. Lokalavisen Firda skriver at dykkere er på stedet, og at et redningshelikopter står klart. Riksvei 5 er stengt i begge retninger ved ulykkesstedet.

Nødetatene fikk melding om utforkjøringen i Mækjevika ved Brandsøy mellom Florø og Eikefjorden like før klokken 13.30 torsdag.

VG kommer tilbake med mer...