UTFORDRER: Fylkesleder i Telemark Erik Næs utfordrer KrF-nestlederne til å få endret Rogaland-delegasjonen.

Fylkesleder utfordrer KrF-nestlederne til å snu Rogaland-resultat

Fylkeslederen i Telemark kaster seg nå inn i kampen om å få snudd Rogaland-delegatene. Han mener KrF-nestlederne har et «ekstra stort ansvar» for at Rogaland skal sende flere røde delegater.

– Jeg er bekymret for fremtiden til partiet, sier KrF-fylkesleder Erik Næs til VG.

Det har stormet rundt delegatene fra Rogaland i to uker allerede. Selv om en tredjedel av salen var rød, valgte Rogaland 15 blå og én rød delegat til skjebnelandsmøtet. Det førte til et krisemøte i KrFs landsstyre – og sist nå et opprop fra Hedmark og lokallagsledere i Rogaland om å endre delegasjonen .

Den «røde» fylkeslederen i Telemark kaster seg inn i debatten – og utfordrer KrFs «blå» nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad.

– Jeg vil utfordre nestlederne til å gå i dialog med Rogaland for å finne en løsning, sier Næs.

– Nå påligger det Ropstad og Bollestad et ekstra stort ansvar for å prøve å sikre en representativ delegasjon fra Bollestads hjemfylke, sier han.

Knut Arild Hareide og rød side har nå ingen mulighet til å få flertall med de delegatene som nå er valgt . For det er bare valget i det tradisjonelt blå fylket Østfold som gjenstår, og blå side er bare én delegat fra flertall:

– Det kan være de fire delegatene fra Rogaland som avgjør. Det er det som vil sørge for at landsmøtet ikke får legitimitet. Det er det som blir krevende etter 2. november, sier Næs.

– Hvis det er noen som skal gå inn overfor Rogaland, er det ikke naturlig at det er partilederen?

– Partilederen har sagt det han mener. Dette er Bollestads hjemfylke, og så er det tydelig at flertall i Rogaland vil ha blå linje. De vil da lytte mer til Ropstad enn til Hareide, sier Telemark-lederen.

Ropstad vil ikke gripe inn

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad gjør det klart at han ikke kommer til å gå i noen dialog med Rogaland for å få et annet resultat. Olaug Bollestad har ikke besvart VGs henvendelse.

– Hele ledelsen har oppfordret til at fylkene forsøker å speile fylkeslagene når de velger delegater. Men vi har ikke blandet oss inn i hvordan de velger delegater, sier Ropstad til VG.

– Det har vært legitime og demokratiske møter i hele landet og hvert fylke må styre dette selv, sier KrF-nestlederen.

Mener rød side også kunne kuppet

Den «røde» fylkeslederen i Hedmark Olaf Maurud har allerede bedt fylkeslederen i Rogaland om å sørge for flere røde delegater. Næs i Telemark avviser at dette er noe koordinert fra rød side.

– Jeg har ikke snakket med andre politikere om dette. Ingen har bedt meg gjøre dette. Jeg synes det er riktig og viktig for fremtiden til partiet, sier Næs.

– Når hvert fylkeslag er suverent til å ta sin egen beslutning om hvordan de skal velge delegater, er det ikke feil av deg som fylkesleder i et helt annet fylke å gå ut og si hva de skal gjøre?

– Vi må utfordre dem til å tenke gjennom dette. Det er mange fylker som har en sterk representasjon som ønsker å vende seg mot Ap og Sp. De kunne tatt flere av representanter til sin side, men har valgt ikke å gjøre det, sier Næs.