KNIVRAN: 20-åringen som er siktet for drapet på Heikki Bjørkland Paltto tok seg i august i fjor inn i en leilighet i denne gaten i Uppsala sentrum. Der truet og ranet han beboerne med kniv.

Makaveli Lindén tidligere dømt for ran i kollektiv: – Han kom inn gjennom vinduet

INNENRIKS 2018-10-21T15:48:45Z

UPPSALA (VG) Makaveli Lindén (20) som er siktet for drapet på Majorstuen ble i fjor dømt for ran etter at han tok seg inn i et kollektiv midt på natten og truet dem som bodde der med kniv.

Publisert: 21.10.18 17:48 Oppdatert: 21.10.18 18:22

Lindén ble så sent som i oktober i fjor dømt til ett år og seks måneders fengsel for ran.

20-åringen het tidligere Christian Bo Lindén, men har byttet fornavn til Makaveli.

Ifølge VGs opplysninger ble han løslatt for kun kort tid siden.

Av dommen går det frem at han en augustmorgen i fjor tok seg inn i bolig i Uppsala sentrum gjennom et ulåst vindu.

– Han kom inn gjennom vinduet tidlig om morgenen rundt klokken 04. Han hadde en kniv og spurte etter penger, sier en av de fem som var til stede i leiligheten til VG.

Mannen forteller at den nå drapssiktede mannen forlot leiligheten etter om lag 45 minutter.

– Ga ham alle pengene vi kunne finne

– Vi ga ham alle pengene vi kunne finne. Men, jeg hadde ikke inntrykk av at han kunne komme til å gjøre oss noe med kniven. Jeg hadde aldri forventet at han kunne drepe noen, sier han.

Mannen sier til VG at han først søndag ble klar over at personen som ranet ham og resten av kollektivet, nå er mistenkt for å ha tatt seg inn i en leilighet i Oslo og ha drept en av beboerne.

Han beskriver situasjonen som «surrealistisk».

Hjemme hos ham gikk Lindén gjennom alle soverommene i boligen og tok med seg det han kunne finne av verdisaker: Smykker, høretelefoner, kontanter, og klokker.

– Først virket det som han var stresset over situasjonen, men vi forholdt oss rolige så han ble rolig han også. Det virket i hvert fall slik, men han hadde hele tiden kniven med seg, sier han.

I dommen påpekes det at de fornærmede opplevde hendelsen som skremmende, selv om ingen ble skadet.

Han har «vist hensynsløshet og råhet gjennom å ta seg inn i boligen gjennom det åpne vinduet på et tidspunkt når de fornærmede sov, og gjerningen har innebåret et alvorlig angrep på deres trygget», står det skrevet i dommen.

Retten mente imidlertid at det ikke var nok til å dømme ham for grovt ran, som han var tiltalt for. Selv nektet han for ranet, og hevdet i retten at han hadde fått tyvgodset fra en som skyldte ham penger.

Etterlyst av Interpol

Siden mandag ved 12-tiden har det foregått en klappjakt på hvem som sto bak drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen i Oslo. 24-åringen ble funnet knivdrept i leiligheten der han bodde sammen med kamerater, etter at han ikke møtte opp på jobb om morgenen.

Oslo-politiet bekreftet søndag morgen at de har identifisert mannen som de gikk ut med bilde av før helgen.

Han er siktet for et ran i Essendrops gate og for drapet på Paltto. Politiet opplyser at deres teori om at begge ofrene var tilfeldige er styrket.

Det 20 år gamle svensken er ifølge VGs opplysninger straffedømt en rekke ganger, senest for ranet i Uppsala i fjor.

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt sa søndag at politiet har grunn til å tro at mannen har forlatt Norge og at han dro tilbake til Sverige mandag. Videre tar politiet høyde for at han deretter kan ha forlatt Sverige.

VG har tidligere snakket med en mann som ved 05.30-tiden mandag morgen ble vekket av en person som ringte på døren i Gamlebyen i Oslo. Vitnet mener at dette var den etterlyste mannen, og at han snakket svensk .

– Han sto der og så forfjamset ut. Så spurte han om et glass vann. Han snakket svensk og var høflig, fortalte vitnet til VG.

