Én flyet til sykehus etter å ha nektet å stoppe for politiet

En 25-årig mann fikk moderate skader da bilen han satt i kjørte over autovernet og ned på jernbanelinjen etter å ha økt farten etter en fartskontroll. Føreren er pågrepet.

En personbil kjørte av veien ved avkjøringen til Sande Nord på E18 i retning Drammen, etter å ha nektet å stanse da bilens hastighet ble målt til langt over lovlig grense, som på stedet var 110 kilomenter i timen. Sør-Øst politidistrikt meldte om hendelsen på Twitter 00.45 natt til torsdag.

– Foranledningen var at bilen passerte en sivil UP-bil lenger sør i ganske høy hastighet. Politiet startet hastighetsmåling, og da de forsøkte å få bilen til å stanse, ville den ikke det, men økte farten, sier operasjonsleder Christian Gulli til VG.

Han ønsker ikke å opplyse hvor høy hastighet bilen ble målt i, men det beskrives på Twitter som «langt over lovlig hastighet».

– Var det en forfølgelse?

– Poliet fulgte etter, men fra hva jeg får opplyst holdt de ganske lang avstand, sier operasjonslederen.

– Ved rundkjøringen ved avkjøringen kjørte bilen rett over en liten trafikkmaskin, over autovernet og ned mot jernbanelinjen. Fører løp fra stedet, men ble pågrepet etter kort tid. En person som satt i bilen er skadet, og ble fløyet til Ullevål sykehus, sier han.

Politiet vil ikke gå ut med kjønn og alder på personene. Ullevål sykhus melder at en 25 år gammel mann er innlagt med moderate skader etter en trafikkulykke i Sande.

Det er ifølge operasjonslederen omfattende materielle skader på bilen. Trafikken påvirkes ikke. Teknikere fra politiet er på stedet, og Vegvesenets ulykkesanalysegruppe UAG. I tillegg er Spesialenheten for politisaker varslet.