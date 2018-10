SNØ I OSLO: Det lå snø på bakken på Kjelsås mandag. Nå ber trafikkoperatører om å ta hensyn. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Snøværet på vei: – Bytt til vinterdekk og beregn ekstra god tid

INNENRIKS 2018-10-29T19:20:11Z

Vinteren nærmer seg med stormskritt. Med mer og mer hvitt på bakken fremover, ber trafikkoperatører om å ta forholdsregler.

Publisert: 29.10.18 20:20

– Det første og viktigste er å få dekk som tilpasser forholdene, det vil si vinterdekk for de fleste. I tillegg anbefales det å beregne ekstra tid til jobb om man skal kjøre bil, for det blir større forsinkelser enn normalt.

Det sier trafikkoperatør i Statens Vegvesen i Oslo John Slinning til VG.

Snøen var begynt å falle flere steder på Sørlandet mandag ettermiddag. Meteorologisk institutt advarer om snø og underkjølt regn i store deler av landet de neste dagene. For Sørlandet ble det mandag ettermiddag sendt ut advarsel om vanskelige kjøreforhold.

I Flesberg i Buskerud frontkolliderte en buss og en personbil på det som politiet beskriver som svært glatt føre. Skadeomfanget på føreren av personbilen er ukjent, men åtte busspassasjerer ble sendt til legevakt for sjekk.

Sjekk været der du bor på pent.no!

– For Sør-Norge og Østlandet vil det komme nedbør i løpet av tirsdagen, hvor første delen av nedbøren vil komme som sludd eller snø, men det vil ganske raskt gå over til regnbyger, sa vakthavende Martin Granerød i Meteorologisk Institutt forrige uke til VG.

Det betyr at selv om det muligens kommer noe snø, men at det ikke er vits å finne frem kjelkene, akebrettene og snowracerne helt enda.

– Ekstra vanskelig kjøreforhold

– Det også smart å kle seg godt, samt sjekke værmelding. Ha også god avstand til bilene foran, spesielt om det blir ekstra vanskelige kjøreforhold, fortsetter Slinning.

Men det er ikke bare i Oslo omegn at snø, sludd og regn kommer til å prege værbildet i tiden fremover. I Troms-området anbefales det å være tålmodige på veien.

– Det anbefales å gjøre etter forholdene, og på de glattere partiene er det viktig å være tålmodige. Likevel er veiene fine nå, men det er smart å følge med og være skodd for uventede hendelser, sier Fredrik Nyland, trafikkoperatør i Statens Vegvesen nord.

Det er sendt ut varsel om vanskelige og farlige kjøreforhold fra sørøst i landet og helt opp til Nordland tirsdag. Det advares om underkjølt regn og kraftige vindkast på fjellet som sammen med snø og snøfokk kan gi vanskelige og farlige kjøreforhold.

I Bergen og området på Vestlandet kan folk fort møte på stengte bommer i høyfjellet. I tillegg kommer de med en oppfordring om å skifte dekk allerede nå.

På søndag var det frost på Brann Stadion før toppoppgjøret mellom Brann og Rosenborg.

Kan møte stengte bommer

– Man kan ikke gå rundt og vente og si «vi tar det neste uke, vi venter». Det er bare å skifte dekk nå slik at man er forberedt. Det kommer mye regn fremover, mens de høye fjellene får en del snø. De som skal over høyfjell i tiden fremover bes sjekke været og føremeldinger, for de kan fort komme til stengte bommer, sier Hanne Norheim, trafikkoperatør i Statens Vegvesen vest.

Hun legger likevel til:

– Men folk her er vant med vått vær, så det må de tåle.

Hun forteller også at det blir mer trafikk i tiden som kommer grunnet været, så det er viktig å være mer tålmodig i rushtrafikken.

Mellom klokken fire og fem natt til mandag sank temperaturen til −19,9 grader på Røros. Det er den laveste temperaturen målt i oktober siden 2012, melder Adressa. I Meråker var det 24 centimeter snø fra onsdag klokken 08 til torsdag 08.