TILLITSKRISE: Leder Martine Tønnessen og nestleder Nikolai Berglund Skogan, her under landsmøtet i KrFU. Foto: Helge Mikalsen

23 KrFU-topper i internt opprør mot nestlederne: «Dolker oss i ryggen ved første veikryss»

INNENRIKS 2018-10-16T12:28:30Z

I en intern e-post VG har fått tilgang til hudflettes delegatene fra Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) som planlegger å stemme for å felle Erna Solberg som statsminister. De får beskjed om å trekke seg og at de har skapt tillitskrise i partiet.

Publisert: 16.10.18 14:28

E-posten med tittelen «Et grovt tillitsbrudd», som ble sendt klokken 10.39 i dag, blottlegger en svært dramatisk situasjon i ungdomspartiet.

«(..) situasjonen nå er at vi er inne i en tillitskrise. Før valget av nytt sentralstyre var alle enige om at vi ikke skulle blande mening i retningsvalget og valget av tillitsvalgte. Det forholdt vi oss lojale til, med den konsekvens at dere nå dolker oss i ryggen ved første veikryss», står det i brevet, som 23 tillitsvalgte i ungdomspartiet har signert.

Vil stemme for Støre

Brevet er sendt til KrFUs to nestledere Nikolai Berglund Skogan og Edel-Marie Haukland, samt sentralstyremedlemmene Emma Løvaas Akyeampong, Karine Skoglund og Kristofer Olai Ravn Stavsen.

Som VGs oversikt viser, planlegger nær halvparten av KrFUs landsmøtedelegater å stemme for at KrF skal gjøre Jonas Gahr Støre til statsminister.

Det til tross for at landsmøtet i KrFU helgen før Knut Arild Hareides sjokktale 28. september med klart flertall gikk inn for at KrF skal bli en del av dagens Solberg-regjering.

Advarer mot splittelse

I brevet advarer de landsmøtedelegatene om konsekvensene dersom de ikke stemmer for landsmøtets vedtak.

«Vi har alle et mål om å fortsette som ett lag etter 2. november. Uansett hva landsmøtet lander på, kommer noen til å bli skuffet. Da er det avgjørende at alle føler at prosessen i det minste har vært ryddig og fair. Og det sier vi allerede tydelig fra om nå – dette vil ikke være tilfellet dersom dere kjører dette løpet ut», står det i brevet.

Disse har signert brevet Jonas Andersen Sayed, fylkesleder i Rogaland KrFU

David Pletten Aasgard, fylkesleder i Hordaland KrFU

Hadle Rasmus Bjuland, fylkesleder i Agder KrFU

Kamilla Synnøve Nandrup Pettersen, fylkesleder i Østfold KrFU

Oda Valland Nordli, fylkesleder i Hedmark KrFU

Kristoffer Strand, fungerende fylkesleder i Troms KrFU

Eivind Skår, sentralstyremedlem

Rune Andre Sørtveit Frustøl, sentralstyremedlem og gruppeleder i Vest-Agder fylkesting

Rune Andre Sørtveit Frustøl, sentralstyremedlem og gruppeleder i Vest-Agder fylkesting Jarle Aarbakke Tollaksen, direktevalgt landsstyremedlem og tidligere 1. nestleder i KrFU

Olaus Trygve Bjuland, tidligere 2. nestleder i KrFU

Kristine Banggren Gripsgård, landsmøtedelegat

Magnus Lie, landsmøtedelegat

Magnus Lie, landsmøtedelegat Øyvind Skartveit, landsmøtedelegat og 1. nestleder i Hordaland KrFU

Espen Rogstad, lokallagsleder i Kvinesdal KrFU og 1. nestleder i Agder KrFU

Joel Ystebø, lokallagsleder i Bergen KrFU

Håvard Vedå, lokallagsleder i Hardanger KrFU

Constance Thuv, lokallagsleder i Fredrikstad KrFU og 1. nestleder i Østfold KrFU

Torkel Johannes Bjuland, lokallagsleder i Hå KrFU

Odd Kristian Nybø, lokallagsleder i Randaberg KrF og 1. nestleder i Rogaland KrFU

Stefan Avila, fylkesstyremedlem i Agder KrFU og tidl. fylkesleder i Vest-Agder KrFU

Jan Gunnar Mattingsdal, KrFU-representant i Rogaland fylkesting og tidl. fylkesleder i Rogaland KrFU

Håkon Faarlund Hetland, KrFU-representant i Rogaland fylkesting og tidl. fylkesleder i Rogaland KrFU

Marie Ljones Brekke, KrFU-vararepresentant til Stortinget og tidl. fylkesleder i Rogaland KrFU

«Dersom den lange og grundige prosessen i ungdomspartiet vårt skulle hatt noe som helst legitimitet, burde det vært en selvfølge at delegasjonen stemmer samlet på KrFs landsmøte, akkurat som om det skulle vært en lignende voteringssituasjon i KrFs landsstyre. Resultatet nå er en fullstendig utvanning av vedtaket og prosessen, hvor nær halvparten av delegatene aktivt kommer til å trosse landsmøtevedtaket. Det er ikke greit, og et direkte hån mot alle oss som la ned både tid og krefter før og under landsmøtet for å argumentere for vårt syn. Det vet vi at dere også gjorde, men dere må innse at dere tapte dette slaget» skriver de videre.

Tynnslitt tillit

Til slutt blir landsmøtedelegatene som vil stemme for en Ap/Sp/KrF-regjering bedt om å trekke seg.

«Vi ønsker med dette brevet å være ærlige på hvordan vi opplever dette, og det er viktig for oss at dere forstår alvoret. Tilliten til alle fem er tynnslitt, og vi ber dere innstendig om å revurdere avgjørelsen når det gjelder plass i delegasjonen. Vi har respekt for at dere ikke ønsker å stemme mot egen overbevisning, men da må dere heller trekke dere og gi plassen til noen som kan stemme i tråd med det organisasjonen har vedtatt», avsluttes brevet.