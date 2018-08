UROLIG: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sitter i kontrollkomiteen og næringskomiteen på Stortinget. Nå vil han stille spørsmål om regjeringens sikkerhetsvurderinger i Stortinget. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Fylkesnes om Sandberg-saken: – Statsministeren har ikke kontroll på Norges sikkerhet

Publisert: 03.08.18 17:44 Oppdatert: 03.08.18 19:35

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i kontrollkomiteen er sjokkert over det som har kommet frem i Sandberg-saken. – Erna Solberg har ikke kontroll på egne regjeringsmedlemmer, på bekostning av Norges sikkerhet, sier han.

Han ville i utgangspunktet gå til Stortinget med et spørsmål om fiskeriministerens forhold til en norsk-iransk fiskerigründer , med frykt for rolleblanding.

Men etter det som har kommet frem de siste dagene, er Fylkesnes bekymret for mer enn en enkeltstatsråds interessekonflikter:

– Vi har sett et sjokkerende bilde av en regjeringssjef og statsminister som overhodet ikke prioriterer grunnleggende sikkerhet for norske interesser og den norske befolkningen, sier han.

Har tatt med mobilen til høyrisikoland

Statsministeren har gitt Sandberg kritikk for å ikke varsle om sin Iran -reise, og for å ha tatt med sin statsrådstelefon til et land som er kjent for hacking og overvåkning. Noe Sandberg etter hvert bekreftet .

Fredag innrømmer Sandberg til DN at han også tidligere har tatt med seg mobil til et annet høyrisikoland, da han i mai i år besøkte Kina som statsråd.

Fylkesnes vil nå ta saken til Stortinget, for å få svar på om det er flere tilfeller av brudd på sikkerhetsreglene.

– Det er lov å gjøre feil i dette landet, sa statsministeren da hun onsdag kommenterte saken for første gang.

Hun forklarer at det er ulik praksis i departementene når det gjelder å ta med jobbtelefon, men at Statsministerens kontor aldri tar med telefon til land som man vet driver med elektronisk avlytting.

– At statsministeren vet dette, og ikke har noen styring på om hennes regjeringsmedlemmer følger regelverket og sikkerhetsmyndighetenes råd er helt utrolig, sier Fylkesnes.

Statsministerens kontor har fredag ikke svart VG på Fylkesnes kritikk.

PST har telefonen til Sandberg

Det var mandag denne uken at Sandberg landet på Oslo Lufthavn Gardermoen, etter sin private feriereise til Iran.

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet leverte Sandberg inn telefonen sin dagen etter.

– Vi har hatt dialog med PST om telefonen, og den har vært håndtert i tråd med våre sikkerhetsrutiner, og i samsvar med anbefalingene fra PST. Telefonen er nå hos PST, sier kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensen.

VG har gjentatte ganger spurt om når telefonen ble levert videre til PST, men departementet vil ikke svare på dette.

– Hvorfor kan dere ikke svare konkret på når den ble undersøkt og levert til PST?

– Vi har ikke noe mer å tilføye.

Tidligere etterretningssjef og generalløytnant Kjell Grandhagen sier til NRK at Sandberg har vært naiv og utvist usedvanlig dårlig dømmekraft. Han er overbevist om at Iran har hacket telefonen til statsråden.

– Iran er et at tre land som regnes som en sikkerhetstrussel, både av PST og e-tjenesten. Iranske myndigheter har visst at han skulle dit, og etterretningen der er veldig avansert. Jeg vil forutsette at mobilen hans er blitt hacket, sier han til kanalen.

PSTs generelle råd til norske statsråder er å ikke ta med mobiltelefoner, nettbrett eller datamaskiner, og råder til at man bruker midlertidige telefoner, i land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Dette for å unngå at utstyret skal bli kompromittert av utenlandske myndigheter.

Dette er også praksisen til Sandbergs departement, får VG opplyst. Sandberg hadde ikke med seg jobbtelefon da han besøkte Iran som statsråd i 2016.

Fiskeriminister og Frp-nestleder Per Sandberg har ikke svart på VGs henvendelser fredag

– Mangler terrorsikring og grunnleggende beredskap

Fylkesnes etterlyser åpenhet om hvilke vurderinger PST har gjort i denne situasjonen.

Han bruker saken til å kritisere helheten i regjeringens innsats for beredskap og terrorsikring.

– Naiviteten lever videre. Man reiser til land der man er hyperinteressante mål, og klarer ikke organisere god sikkerhet og infrastruktur her hjemme.

Han viser til Riksrevisjonens slående rapport som viser en rekke mangler innenfor sikkerheten og beredskapen mot terror, spionasje, sabotasje og væpnede angrep.

Statsråder har ikke sikkerhetsklarering

VG har en rekke ganger spurt Sandberg om hvilke sikkerhetsvurderinger han har gjort i forkant av sin Iran-reise og med tanke på hans forhold til den norsk-iranske fiskerigründeren. Dette har ikke Sandberg villet svare på.

– Fiskeriminister Per Sandberg får jevnlige sikkerhetsbriefer som statsråd. Han er godt kjent med de sikkerhetsmessige utfordringene i Iran, og hadde blant annet en sikkerhetsbrief om Iran i forkant av besøket i 2016, svarer Lisa Nordøen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statsministerens kontor opplyser at regjeringens medlemmer ikke sikkerhetsklareres, en praksis som er lovfestet i sikkerhetsloven.

Fiskeribladet: Bor sammen i regjeringsleilighet

Ifølge Fiskeribladet bor nå den norsk-iranske gründeren sammen med fiskeriministeren i regjeringsleilighet på Gimle i Oslo. Her oppholder de seg «vegg i vegg» med blant annet forsvarsministeren og olje- og energiministeren.

– Hvis hun er involvert i iransk etterretning er det nok fest i hovedkvarteret i Iran, sier Ola Kaldager, etterretningsekspert og tidligere leder for Etterretningens avdeling E14 til bladet.

Under et intervju i NRKs dagsnytt 18 fredag sier Sandberg imidlertid at det ikke stemmer at han og Letnes har flyttet sammen:

– Det er feil. Det kan fort skje at vi gjør det. Hun er selvfølgelig på besøk hos meg innimellom, men nei, sier fiskeriministeren.