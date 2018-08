ANGREPET: En mann gråter for slektninger drept i et angrep mot et hus i Sanaa, Jemen, i 2015. Foto: MOHAMED AL-SAYAGHI / RUETERS

Norske banker unngår omstridt bombeprodusent – Oljefondet investerer milliarder

INNENRIKS 2018-08-24T03:24:01Z

Storebrand, DNB, Nordea, KLP og Handelsbanken mener alle det er feil å investere i den amerikanske våpenprodusenten Raytheon, som Oljefondet har investert 4,2 milliarder i.

Publisert: 24.08.18 05:24

Mens krigen i Midtøstens fattigste land Jemen raser videre, stilles stadig spørsmålet: Hvem tjener penger på krigen?

For å utkjempe en moderne krig er en stat avhengig av store mengder materiell, enten det er ikke-dødelig militærutstyr eller dødelige bomber, våpen og ammunisjon.

En rekke store internasjonale selskap tjener milliarder på å selge slikt utstyr til de krigende partene i Jemen, og blant dem som har tjent mest de siste årene er den amerikanske bombeprodusenten Raytheon.

Tirsdag skrev VG at det norske oljefondet investerer milliarder i selskapet som selger bomber til Saudi-Arabia. Det islamistiske og totalitære kongedømmet har i tre år vært i krig i Jemen, der bombene fra Raytheon er brukt i drap på sivile.

Flere partier på Stortinget reagerte sterkt på opplysningene .

Nå viser det seg at en rekke sentrale norske investeringsbanker og selskap gjør en helt annen vurdering av Raytheon enn det Oljefondet gjør.

Storebrand: Bryter våre standarder

Storebrand forvalter 707 milliarder kroner for 1,2 millioner nordmenn. Med det er investeringsbanken Norges nest største kapitalforvalter etter Oljefondet.

– Vi har hatt Raytheon på listen over utelukkede selskaper i over 10 år. De bryter våre standarder, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen til VG.

Den amerikanske våpengiganten er utelukket som følge av Storebrands kriterier om kontroversielle våpen. Kapitalforvalteren sier at Raytheon i flere år hatt tilknytning til både klasevåpen og kjernevåpenprogrammer.

– Vi arbeider systematisk for å investere i selskaper som bidrar til en bærekraftig utvikling, og utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller er involvert i annen uakseptabel virksomhet, sier Hansen.

Bankens vurderinger gjøres fire ganger i året, og vurderingen av Raytheon er derfor helt oppdatert:

– På bakgrunn av våre analyser har Storebrand valgt å opprettholde utelukkelsen av Rayethon, sier Hansen.

DNB: Fant kjernevåpen-link etter ny vurdering

Storbanken DNB utelukker også Raytheon fra sine investeringer. I bankens retningslinjer står det at «Selskaper vil bli ekskludert fra investeringsuniverset dersom de selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper»

I 2016 tillot Etikkrådet, som skal sørge for at Oljefondet følger etiske standarder, at fondet igjen kunne investere i den amerikanske våpenprodusenten . Årsaken var at selskapet skal ha sluttet å produsere klasevåpen.

Leder for «Ansvarlige Investeringer» i DNB, Janicke Scheele sier til VG at Raytheon har vært på DNBs eksklusjonsliste i lengre tid. Da det kom ny informasjon, og Etikkrådet anbefalte å inkludere selskapet, gjorde banken en ny vurdering.

– Da Raytheon ble inkludert av SPU (Oljefondet), så var det overbevisende fakta på at denne virksomheten var avsluttet, noe som tilsa en inklusjon. En nærmere analyse av selskapet viste imidlertid at selskapet var involvert i produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen og med i kjernevåpenprogrammer.

Etter å ha vurdert Raytheon på nytt, ble altså ikke selskapet inkludert, slik Oljefondet gjorde, men ekskludert med endret begrunnelse.

– Vi har etter dette ikke fått ny informasjon som gjør at vi endrer status om at Raytheon er involvert i utvikling/produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen og dermed ekskludert.

Nordea, Handelbanken og Kpl konkluderer likt

Det nordiske finanskonsernet Nordea ekskluderer også Raytheon på grunn av aktivitet tilknyttet kjernevåpen:

– Nordea har ekskludert Raytheon fordi de er involvert i vedlikehold av atomvåpen, sier konsernsjef Synne Ekrem til VG.

Kommunikasjonsdirektør i Handelsbanken, Lars Sæthre, sier til VG at selskapet har et eget etisk råd som kan utelukke selskaper etter en kvalitativ vurdering i samråd med forvalterne.

– Vi har også en rekke kriterier som utelukker selskaper automatisk etter en rekke kvantitative faktorer der våpenproduksjon er en av dem, sier han.

Raytheon er ifølge Handelsbankens nettsider utelukket under kategorien «Nuclear weapons».

Forsikringsselskapet KLP (Kommunal Landspensjonskasse) har utelukket Raytheon som de andre.

– KLP ekskluderte selskapet allerede i 2007, sier leder for ansvarlige investeringer Anne Kvam og viser til konklusjonen fra den gangen, som viser til «utvikling av sentrale elementer og tjenester tilknyttet kjernevåpen».

Fremtiden i våre hender: Må vurdere kriteriene

Organisasjonen Fremtiden i våre hender har i lang tid overvåket etikken i de norske bankenes investeringer.

Leder Anja Bakken Riise sier at hun først og fremst er lettet over at de norske bankene har kommet frem til en annen konklusjon enn Oljefondet i vurderingen av Raytheon.

– Dette gir jo grunn til at Etikkrådet bør gjøre en ny vurdering, sier hun.

Bakken Riise mener at både Oljefondet og bankene ikke bare bør vurdere utelukkelse etter hvilken type våpen et selskap produserer.

– Kriteriene bør også omfatte våpensalg. Ingen bør investere i selskap som selger våpen til autoritære stater hvor de er stor risiko for grove menneskerettighetsbrudd, eller til parter som er aktive i pågående krig eller konflikt, sier hun.

Etikkrådet: Andre grenser

Fagsjef i Etikkrådet, Aslak Skancke, påpeker at andre investorer er frie til å trekke grensene for deres etiske vurderinger annerledes enn det de har gjort.

– I spørsmålet om kjernevåpenkriteriet handler dette om hvor man velger å sette grensen. Jeg kommenterer ikke de vurderingene vi har gjort utover det vi har gjort rede for offentlig, sier han til VG.

Les Etikkrådets vurdering av Raytheon her.

– Hva tenker du om at så mange investeringsbanker vurderer Raytheon annerledes enn dere?

– Sånn er det. Vi opererer med ulike grensesettinger.

VG var på en omfattende reportasjereise i Jemen tidligere i år. Les noen av sakene er: