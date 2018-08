NAKHOLMEN: Det var på Nakholmen i Oslofjorden at drapet fant sted. Her jobber krimteknikere på kaia dagen etter drapet, hvor man også kan se en søppeldunk med blod på. Foto: Ådne Husby Sandnes, VG

Tiltalte om Nakholmen-drapet: – Jeg kontrollerte ikke meg selv

INNENRIKS 2018-08-27T09:58:26Z

OSLO TINGRETT (VG) Forsvareren til den 28 år gamle drapsmannen mener det brutale drapet på Thoralf Eriksen (59) kunne og burde vært unngått.

Publisert: 27.08.18 11:58

Onsdag 13. september i fjor ble hyttesamfunnet på Nakholmen i Oslofjorden rammet av et svært brutalt drap.

59 år gamle Thoralf Eriksen , som bodde på øya, ble drept ved øyas fergeleie av en nå 28 år gammel mann som i dag møtte i Oslo tingrett.

Ifølge tiltalen utsatte 28-åringen Eriksen for omfattende, grov vold. Han skal ha slått Eriksen flere ganger i hodet med en spade og en søppeldunk av metall.

Eriksen døde kort tid etter som følge av skadene. 28-åringen har erkjent handlingen.

Spørsmål om psykose

Oslo tingrett skal nå avgjøre spørsmålet om mannen skal dømmes til tvungent psykisk helsevern, ettersom mannen skal ha vært psykotisk på drapstidspunktet. Dersom de mener han er psykotisk, kan han ikke idømmes fengselsstraff.

I retten forklarte 28-åringen seg om hans psykiske tilstand på drapsdagen og dagene før. Han beskriver at han disse dagene «fikk oppgaver», at han hørte stemmer og at han ikke kontrollerte seg selv. Han følte seg overvåket og trodde han kunne kommunisere med andre gjennom tankene.

Han skal bant annet ha stupt fra 10-meteren på Hvalstrand bad i Asker og svømt ut i fjorden. Han forteller også at han brøt seg inn i sitt eget hus og at han trodde han hadde «Gud og Mohammed» på besøk i sofaen.

– En trist dag

28-åringen er opprinnelig er fra Litauen, men har bodd flere år i Norge. Han hadde ingen tilknytning til Nakholmen.

Under dagens rettssak fikk man høre hvordan 28-åringen likevel endte opp på øya denne høstkvelden og videre hvordan Eriksen ble et totalt tilfeldig, uskyldig offer for den dødelige volden.

– Vi vil få høre hva som skjedde på Nakholmen denne triste dagen. Det er en tragisk sak for de pårørende. Det er også svært problematisk og vondt for en som sitter tiltalt for å begått noe i en tilstand han selv vil beskrive, men som åpenbart har vært en tilstand av sinnsforvirring, sier 28-åringens forsvarer Frode Sulland.

– Trodde han fulgte etter meg

28-åringen forklarer selv at han på drapsdagen spiste middag og deretter vandret rundt i Oslo sentrum i flere timer, før han fulgte etter en kvinne som tok båten til Nakholmen.

Aktor Alvar Randa opplyser at kvinnen ble oppmerksom på 28-åringen. Kvinnen varslet ektemannen som var på Nakholmen.

Da 28-åringen ankom øya, romsterte han i båthavnen, og flere øyboere, blant annet Thoralf Eriksen, ble oppmerksomme på oppførselen hans.

Tiltalte forklarer at han tok av seg skoene på øya, «fordi han trodde noen fulgte etter ham». Han sier han fikk en «oppgave» om å rømme fra øya.

– Jeg gikk bort til fergekaien og prøvde å løsne et fortøyningstau for å reise med båt fra øya. Men jeg lyktes ikke med det, forklarer 28-åringen, som sier han traff fire menn og hilset på dem, før han brøt seg inn i en hytte.

– Jeg fikk bort til enden av kaien, og da begynte Eriksen å følge etter meg. Etter cirka 30 meter ble jeg veldig redd, fordi han fulgte etter meg, sier 28-åringen, som sier han i denne sinnstilstanden var veldig redd for Eriksen.

Beklager overfor familien

28-åringen forklarer at han fikk for seg at han skulle slåss med Eriksen og han kalte ham til seg. Han beskriver så den brutale volden, og forteller at han følte at han kjempet med en djevel og at han ikke klarte å stoppe.

– Det hele skjedde veldig fort og uventet. Jeg kontrollerte ikke meg selv, jeg ble overrasket, forklarer mannen, som startet sin forklaring med å be om unnskyldning til Eriksens familie.

– Jeg har aldri gjort noe lignende i livet mitt, så det er forferdelig for meg å tenke på det jeg har gjort. Jeg kondolerer overfor de pårørende og ber om unnskyldning. Jeg ber for Eriksen.

– Burde vært unngått

I tingretten i dag kom det frem at 28-åringen tidligere denne onsdagen ble påtruffet av en politipatrulje og ambulanse i Oslo sentrum, etter at en kvinne hadde påkalt dem da hun var bekymret for mannens mentale tilstand.

Mannen fikk gå videre, noe forsvareren reagerer på.

– Dette er et drap som kunne og burde vært unngått, sier Sulland.

Han viste til at retten vil få vite at ulike deler av helsevesenet og politiet sviktet i sitt samfunnsoppdrag.

– På tross av at han gjentatte ganger henvendelser til helsevesenet i dagene før, og til politiet samme dag, ble han ikke tatt hånd om av det psykiske helsevernet. Denne svikten rammet oss alle, sier Sulland.