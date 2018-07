KJÆRESTER: Per Sandberg bekreftet tirsdag at han er kjæreste med 28 år gamle Bahareh Letnes. Dette bildet ble lagt ut på hennes tidligere åpne Instagram-konto, som har 7000 følgere. Etter at VG skrev om saken, er Instagram-kontoen blitt satt som privat. Foto: Skjermdump Instagram

Per Sandberg bekrefter forhold til Bahareh Letnes

Publisert: 31.07.18 21:33 Oppdatert: 31.07.18 22:06

– Ja, vi er kjærester, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP) til TV 2.

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) bekrefter til TV 2 at han er kjæreste med Bahareh Letnes (28).

Sandberg forteller til TV 2 at de møttes for første gang for to år siden da Sandberg holdt et foredrag i Nord-Trøndelag, og ett år senere traff de på hverandre tilfeldig i på Karl Johans gate i Oslo. Sandberg sier at paret ble kjærester først for to, tre måneder siden.

– Vi har det veldig godt sammen og vi har masse å diskutere. Jeg er oppriktig interessert i alle typer kulturer og det å få lære enda mer om Iran kan kanskje inspirere flere til å gjøre det samme. Ikke bare Iran, men en rekke andre land også, sier Sandberg til TV 2.

Sammen på Iran-reise

Det var Fiskeribladet som først omtalte relasjonen mellom Sandberg og Bahareh, da de to dro på ferie til Iran.

Sandberg har tidligere ikke kommentert hva slags relasjon han har til Letnes.

De to er avbildet sammen på en rekke bilder Letnes har publisert i sosiale medier, blant annet under feiringen av iransk nyttår i mars.

Sandberg har tidligere sagt at Iran-turen ble tatt på sparket etter at hans opprinnelige ferieplaner gikk i vasken.

– Det angrer jeg ikke på. Iran er et fantastisk ferieland som jeg absolutt anbefaler, har fiskeriministeren uttalt.

Letnes opprettet i januar i år firmaet «B&H General Trading Company Bahareh Letnes» , som hun blant annet oppgir skal drive med «produksjon, utvikling, kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette». Fiskeriministeren har tidligere opplyst til VG at han ikke har noen forbindelse til selskapet.

Fulgte ikke reglene

Den siste uken har Sandberg fått kritikk for Iran-ferien han var på sammen med Letnes. Ifølge regjeringens arbeidsreglementet skal statsråder til enhver tid holde SMK orientert om hvor de befinner seg og hvordan de kan kontaktes, i tilfelle det oppstår situasjoner der det er avgjørende å oppnå raskt kontakt.

Kommunikasjonssjef Trude Måseide ved SMK bekrefter at Sandberg har brutt reglementet.

– Per Sandberg har gjort rede for at han endret ferieplaner på kort varsel i sommer etter at ferieplanene hans var meldt inn til Statsministerens kontor. Han sier også at ved feriereisen til Iran varslet han departementet og Statsministerens kontor i løpet av de første dagene og ikke i forkant slik rutinene tilsier, sier hun til NTB.

Sandberg har tidligere understreket at Iran-turen var en privat feriereise. Han avviser også at det er problematisk at han reiste sammen med en norsk-iransk kvinne som har et enkeltmannsforetak som blant annet skal drive med sjømateksport.