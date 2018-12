HVOR ER KJEDET? Det lurer de fleste på, inkludert Lene Conradi. Nå er det politianmeldt. Foto: Foto: Søndstrøfotografene AS

Har meldt det bortkomne ordførerkjedet stjålet: – Kjempeleit

Rundt midnatt torsdag forrige uke forsvant ordførerkjedet til Askers Lene Conradi. Nå leverer kommunen anmeldelse til politiet.

VG skrev tidligere denne uken om Asker-ordfører Lene Conradi , som mistet ordførerkjedet under det årlige julebordet .

Tradisjonen tro la Conradi kjedet på bordet under den tradisjonsrike torskemiddagen, som dekorasjon. Etter middagen fulgte sang og dans rundt juletreet i et annet rom i rådhuset, og det var i løpet av denne tiden at kjedet «forduftet i løse luften», fortalte Conradi til VG.

Nå har kommunen levert anmeldelse til politiet. Det bekrefter Jon Bakkerud, som er kommunikasjonssjef i Asker Kommune, til VG torsdag formiddag.

– Kjempeleit

Conradi selv er opprørt når VG tar kontakt.

– Dette er kjempeleit at vi ikke har fått tilbake kjedet på naturlig vis. Det gjør at vi nå har lagt inn en politianmeldelse. Det er veldig leit at dette symbolet på hele Asker er borte. Jeg kan nesten ikke forstå om noen har tatt det, uttaler ordføreren.

Hun forklarer hvorfor det betyr så mye at det er borte:

– Ordførerkjedet er befolkningens symbol, den brukes ved flere høytidelige anledninger. Det er identiteten vår og den har stor verdi for oss, men liten for folk ellers.

Vært stille siden det forsvant

Hun forteller at det har vært tyst siden kjedet forsvant.

– Siden vi ikke har hørt noen ting, er det politiet som overtar. De oppretter en egen e postadresse og telefonnummer man kan kontakte for tips.

Conradi kommer også med en oppfordring til den eller de som har kjedet:

– Jeg oppfordrer virkelig den som har det, til å levere det tilbake. Den har ingen verdi for den som sitter med det, det er Asker kommunes og befolkningens symbol. Jeg ber pent om at de bringer det tilbake.

– De har kanskje tenkt at det var ment til å være historiens største nissestrek, jeg håper nesten det. Men for hver dag som går, synker hjertet mitt litt og litt.