BRANN: Brannvesenet har kontroll på brannen i en ridehall i Asker. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ridehall totalskadd etter kraftig brann i Asker

INNENRIKS 2018-12-24T03:39:42Z

Det er så godt som ingenting igjen av ridehallen som begynte å brenne i Asker søndag kveld. Ingen dyr eller personer ble skadd.

NTB

Publisert: 24.12.18 04:39

– De 12 hestene i stallen ble reddet ut og er tatt hånd om. Vi har hindret brannen i å spre seg til stallen hvor hestene var. Vi har også fjernet kjøretøy som sto inntil ridehuset, som nå er totalskadd og brent opp, sier vakthavende brannsjef Sverre Junker i brannvesenet i Asker og Bærum til NTB i 00.15-tiden natt til mandag.

Ridehallen, som ligger i Solliveien, sto inntil stallen hvor hestene befant seg. Junker sier at murveggen mellom bygningene trolig sørget for at brannen ikke spredte seg til stallen.

Brannvesenet var på stedet natt til mandag for å drive med etterslukningsarbeid. Ved 00.15-tiden var det fortsatt flammer på stedet.

110-sentralen i Oslo opplyste søndag kveld at brannvesenet var på plass med ni biler. Ifølge Budstikka er brannen hos Steinseth ridesenter.

Meldingen om brannen i ridesenteret kom like før klokka 21.30 søndag kveld.