Tor Mikkel Waras samboer anmelder teater etter filming av bolig

Black Box Teater i Oslo er anmeldt for å ha filmet huset til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Klippet ble brukt i forestillingen «Ways of Seeing».

I forestillingen blir det brukt opptak av boligene til blant annet justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp), og Resett-redaktør Helge Lurås.

Dette har skapt flere reaksjoner.

Laila Anita Bertheussen, som er samboer med justisminister Tor Mikkel Wara, bekrefter at hun har sendt inn en anmeldelse etter forestillingen. Den skal ha blitt sendt inn 18. desember til politiet i Oslo, men hun ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer.

Etter det VG erfarer så er regissører og teateret anmeldt. Anmeldelsen skal gå på tre ulike paragrafer i straffeloven:

Hensynsløs atferd (§ 266)

Krenkelse av privatlivets fred (§ 267)

Ulovlig bruk med videre av fast eiendom (§ 346)

Vaktleder Roger Gjertrud ved Krimvakten i Oslo bekrefter julaften overfor VG at politiet har mottatt anmeldelsen.

– Den har kommet inn, og er nå overlatt til enhet Vest i Oslo, mer enn det kan jeg ikke si, forteller han til VG.

Kari Ødegård, politioverbetjent ved enhet Vest, bekrefter at de har fått inn en anmeldelse, men sier etterforskningen ikke er igangsatt grunnet juletider.

Anmeldelsen ble registrert hos dem den 19. desember.

– Per nå er saken kodet som en anmeldelse mot hensynsløs atferd, men det er ikke nødvendigvis akkurat det anmeldelsen faller inn under når våre etterforskere på Majorstuen tar tak i den, sier hun til VG.

Nora Eek-Nielsen, jourhavende jurist ved Majorstuen politistasjon, forteller at hun ikke er kjent med anmeldelsen.

– Vi kan uansett ikke uttale oss om anmeldelsens innhold før eventuelle etterforskningsskritt er tatt, sier hun til VG.

Har ikke sett anmeldelse

Black Box Teater, som har vist stykket og vært medprodusent, sier de ikke har blitt kontaktet av politiet, og at de heller ikke har sett noen anmeldelse.

– Hvis dette skulle skje, kommenterer vi det først når vi har fått den fullstendige anmeldelsen fra politiet og har full oversikt over situasjonen, skriver Sara Wegge, som er kommunikasjonssjef for teateret, i en SMS til VG mandag.

Hun viser til teaterets hjemmeside, hvor de skriver at kunsten kan være konfronterende, forstyrrende og ubehagelig, men at de tar sterkt avstand fra ordskiftet som har oppstått etter teaterstykket ble satt opp.

Regissør Pia Maria Roll på Black Box Teater har ikke besvart VGs henvendelser i helgen eller mandag.

– Det har gått så langt at kunstnerne involvert i «Ways of Seeing» har vært utsatt for så alvorlig hets og konkrete trusler at de har sett seg nødt til å politianmelde dem, skriver teateret i et innlegg signert av teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland.

I innlegget skriver teateret at kunstnerne har holdt seg innenfor loven da de gjennomførte videoopptakene.

– De har heller ikke har avslørt sensitiv eller hemmelig informasjon. Når det er sagt, erkjenner vi at de metodene kunstnerne her har benyttet reiser etiske problemstillinger.

– Vi synes også at det er leit at Laila Anita Bertheussens, opplever stress og sterkt ubehag av at huset hennes blir filmet i «Ways of Seeing», skriver de.

Reagerer kraftig

I en kronikk i VG har Bertheussen, som har vært Waras samboer gjennom 24 år , skrevet om hvordan hun opplever at huset hennes ble filmet og vist frem i teatersalen.

«De filmer stuevinduet og soveromsvinduet, og der inne er jeg. Jeg som aldri har oppsøkt offentlighetens lys. Jeg som alltid har satt pris på min anonymitet. De er inntrengere og jeg er uten mulighet til å forsvare meg. Hadde jeg visst at de var der ute, hadde jeg selvsagt fått dem fjernet», skriver Bertheussen.

Etterforsker trusler

I tillegg til anmeldelsen mot Black Box Teater, så etterforsker Politiets sikkerhetstjeneste trusler mot justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) , etter at det ble tagget ned med beskyldninger om rasisme.

Etter det VG erfarer skal bilen til Wara ha blitt forsøkt påtent, og det skal ha blitt skrevet rasistiske ytringer på huset og bilen hans.

