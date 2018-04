BEKYMRET: Frps Åshild Bruun-Gundersen er bekymret for høye mobbetall. Foto: Bjorn Inge Bergestuen

Frp vil gå etter mobbeverstingene - får slakt av Ap

Publisert: 27.04.18

Frps stortingsgruppe vil ha på plass fem nye tiltak mot mobbing. – De er kronisk på etterskudd, svarer Arbeiderpartiet.

– Når Elevundersøkelsen viser at enkelte skoler har store mobbetall, dreier det seg trolig om systemsvikt. Da må fylkesmannen gripe inn og sette i gang gode tiltak.

Det slår Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen fast i forkant av partiets landsmøte på Gardermoen denne helgen.

Hun og partiets utdanningsfraksjon er bekymret etter at 50.000 elever ved norske skoler oppgir at de blir mobbet. Det viser Elevundersøkelsen for 2017.

På bakgrunn av dette legger de frem en fempunktsplan for å bekjempe mobbing for landsmøtet.

– Antallet som opplever mobbing går ikke ned, noe som løfter disse problemstillingene. I Frp har vi en visjon om at barn skal få leve mobbefrie liv. Vi har innført gode mobbetiltak, men de blir ikke fulgt opp av skolene og fylkesmannen. Skolen og fylkesmannen svikter elevene som blir rammet av mobbing sier hun til VG.

Fempunktsplanen er innstilt vedtatt i forkant av landsmøtet.

Vil senke terskelen for dagbøter

Det første forslaget er å pålegge fylkesmannen oppfølging av skoler med høye mobbetall.

Hun avviser at forslaget nødvendigvis blir veldig dyrt.

– Det som blir dyrt, er at kommunene får dagbøter hvis de ikke følger opp mobbing, slik de har plikt til, sier Bruun-Gundersen.

Frp vil også senke terskelen for å gi dagbøter til skoler ved brudd på opplæringsloven - altså ved manglende oppfølging av mobbing.

– Terskelen er for høy i dag. Det må få større konsekvenser å bryte loven, sier hun.

Lokale mobbeombud

I dag har fem fylker egne mobbeombud rettet mot barnehager og skoler. Fra høsten 2018 blir ordningen utvidet til å gjelde alle fylker. Frp vil at skolene i tillegg skal få får lokale mobbeombud, gjennom hjelpeteam i alle kommuner der elever er utsatt for mobbing.

– Mange sliter i ettertid, og de står ofte alene. Vi mener at kommunene må ha et hjelpeteam som følger opp barna, sier Bruun-Gundersen.

Ap: – Kronisk på etterskudd

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen viser til at Frp har hatt over fire år og to regjeringserklæringen på å sette mobbing på dagsorden.

– Regjeringen kom til dekket bord, de fikk Djupedalutvalgets innstilling for over tre år siden og har likevel bare gjort små grep og lovjusteringer. Frp er kronisk på etterskudd i skolepolitikken, sier han til VG.

Henriksen viser til at Stortinget i mars behandlet forslag som gikk på de to siste punktene i fempunktsplanen, men at de ble stemt ned av Frp.

– Det trengs en mye sterkere innsats mot mobbing i skolen, og jeg vil oppfordre Frp og Høyre til å begynne å støtte offensive forslag når de har sjansen, sier han.

Djupedalutvalget la frem 100 forslag mot mobbing for tre år siden, fastslår Henriksen.

– Hvis denne fempunktsplanen er resepten som skal gjøre Frp til et skoleparti, burde de lese pensum på nytt, sier han.