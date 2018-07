SVINGETE: Det var i dette området at en 20 år gammel dansk mann falt ned en skråning lørdag formiddag. Foto: RICHARD NERGAARD

MC-fører kjørte utfor i Trollstigen

Publisert: 07.07.18 20:52 Oppdatert: 07.07.18 21:24

– Han har vært veldig heldig, sier politiet om mannen i 20-årene, som kom tilsynelatende uskadet fra ulykken.

En dansk MC-fører i 20-årene falt ned en bratt skråning på vei ned Trollstigen lørdag formiddag. Mannen kom kjørende i sakte fart ned mot noen stabbesteiner, da han mistet kontrollen.

– Han vippet over kanten slik at motorsykkelen ble stående igjen, og falt 10–15 meter nedover en skråning. Det er bratt nedover der, han har vært veldig heldig, sier operasjonsleder Erik Mikalsen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Saken ble først omtalt av Romsdals Budstikke, som skriver at ulykken skjedde i det mest dramatiske partiet i Trollstigen. Ifølge avisen, som var på stedet, er det like nedenfor skråningen der dansken falt, høye svaberg og et juv.

Kom seg opp selv

Det var flere vitner til ulykken.

– Det var en buss som stoppet opp og meldte fra til nødetatene, og det var også en syklist som hadde sett det som skjedde, forteller Mikalsen.

Han forteller at da nødetatene ankom ulykkesstedet, var MC-føreren på vei opp skråningen selv.

– Han kom seg opp for egen maskin, forteller Mikalsen.

Til tross for at mannen var tilsynelatende uskadet, ble han fraktet til Ålesund i ambulansehelikopter.

– Det var vel omstendighetene rundt ulykken som gjorde at det ble rekvirert ambulansehelikopter, sier Mikalsen.

– Må ha falt veldig riktig

Helse Møre og Romsdal melder klokken 15.41 lørdag at mannen fikk lette skader, og at tilstanden er stabil. VG kjenner ikke til hvilke skader det er snakk om.

– Fordelen er at MC-førere har på verneutstyr, og ikke minst hjelm. Han har vært utrolig heldig, og må nok ha falt veldig riktig, sier Mikalsen.

Trollstigen ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Trollstigen er en populær turistattraksjon, og besøkes hvert år av over 700.000 mennesker, ifølge Romsdals Budstikke.

Flere som har kjørt ned de trange og svingete veiene i Trollstigen har nok kjent på frykten for å ramle ned de bratte stupene.

Ifølge Romsdals Budstikke var det på omtrent samme sted at en utenlandsk mann for få år siden snublet utfor veien. Mannen overlevde fallet, etter det som beskrives som en komplisert redningsaksjon.