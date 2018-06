TAUS. NTB melder at Sylvi Listhaug søndag ikke hadde anledning til å svare på kritikken. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Sylvi Listhaug taus om anklager om løgn

NTB

Publisert: 17.06.18 17:40

Sylvi Listhaug (Frp) anklages for løgn, propaganda og forsøpling av debatten av hele fem aviser etter et innlegg på Facebook. Selv er hun taus.

Aftenposten, VG, Dagsavisen, Nationen og Stavanger Aftenblad tok på lederplass lørdag et kraftfullt oppgjør med stortingsrepresentant Sylvi Listhaug .

Bakgrunnen var et innlegg Listhaug publiserte på Facebook etter at 60 beboere ved St. Halvardshjemmet i Oslo i forrige uke flyttet til et mer moderne sykehjem med enkeltrom og private bad.

«Ap og byrådet i Oslo kastet ut de eldre på St. Halvardshjemmet. Beboere og pårørende gråt. Nå bruker de sykehjemmet til overnattingstilbud til romfolk. Eier dere ingen skam!?», skrev Listhaug.

Listhaugs politikk

På lederplass viser de fem avisene blant annet til at sykehjemmet ikke er drevet av Oslo kommune, men av Kirkens Bymisjon. Det poengteres at krav om bad på alle sykehjemsrom ble innført da Listhaug var eldrebyråd i hovedstaden. Det er altså i tråd med denne politikken at det nedslitte St. Halvardshjemmet avvikles, heter det.

Avisene gjør også et poeng ut av at det er Justisdepartementet – der Listhaug var statsråd fram til hun mistet stortingsflertallets tillit for knappe tre måneder siden – som har ansvaret for akuttovernattingsplasser til romfolk.

Sylvi Listhaug hadde søndag ikke anledning til å kommentere kritikken.

«Listhaug lyver»

Dagsavisen mener ut fra dette at Listhaug med viten og vilje lyver i sin fremstilling på Facebook. Avisen skriver at det er Listhaug som ikke eier skam, og at hun «fyrer oppunder et allerede glødende hat».

Nationen mener at Listhaug «dikter og forvrenger» og anklager den tidligere justisministeren for å komme med et populistisk utspill.

– Hvor uanstendig kan politikk bli under statsminister Erna Solbergs vinger? spør avisen retorisk.

«Forsøpler debatten»

VG skriver at hver setning i Listhaugs innlegg «i og for seg er riktig». Avisen mener likevel at Listhaug formulerer seg «mot bedre vitende», og at det hun skriver er «grovt misvisende».

Ifølge VGs leder driver Listhaug med grov desinformasjon og ren propaganda som forsøpler debatten.

Stavanger Aftenblad mener at Listhaugs fremstilling er «kynisk og hensynsløs propaganda» som ikke har noe med politikk å gjøre.

Aftenposten bruker ord som «forsøpler debatten» og «villedende». Avisen slår fast at den ikke er særlig imponert og konkluderer med at Listhaug ikke har styrket sine muligheter til å komme tilbake som statsråd.