Fire personer arrestert i Oslo etter narkotikafunn

Publisert: 24.06.18 17:39

INNENRIKS 2018-06-24T15:39:52Z

Funn av våpen og narkotika etter en politiransakelse i Vika i Oslo, har ført til en arrestasjon av fire personer i 30-årene, bekrefter politiet til VG.

Det var søndag ettermiddag at politiet ransaket en bil i Vika i Oslo , og fant våpendeler.

To personer, en mann og en kvinne, ble arrestert på stedet. Mannen fikk også førerkortet sitt beslaglagt for å ha kjørt i beruset tilstand.

Ransakelsen førte til at politiet valgte å fortsette aksjonen i et lokale like ved der bilen sto parkert.

Der gjorde politiet ytterligere funn av narkotika.

– Politiet valgte på bakgrunn av funnet å pågripe to personer som befant seg inne i lokalet. Totalt ble altså fire personer ført til arresten som følge av ransakelsen i dag, sier operasjonleder Tor Guldbrandsen i Oslo politidistrikt, til VG.

Av de fire personene kan politiet bekrefte at t av dem er menn og én av dem er kvinne.

– Den siste personen er trolig også en kvinne, men det kan vi ikke bekrefte med sikkerhet ennå, sier han.

Kvinnen som satt i bilen, skal være svensk statsborger.

Politiet kan ikke bekrefte statsborgerskap på de tre andre på nåværende tidspunkt.