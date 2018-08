SENDT TIL SYKEHUS: Mannen i 30-årene ble funnet liggende på bakken under slukkingen av en skogbrann i Akershus i midten av juli. Dagen etter døde han på Ullevål sykehus. Foto: Bjørn Erik Olsen

Brannmann (33) omkom: Hadde ikke fått opplæring i slukking av skogbrann

Publisert: 02.08.18 08:42 Oppdatert: 02.08.18 09:07

33-åringen som omkom etter slukkingen av skogbrannen i Akershus i midten av juli, hadde ikke fått tilstrekkelig opplæring i skogbrann, ifølge Arbeidstilsynets rapport.

33-åringen var ute på sin første brann da han ble funnet.

Brannmannen hadde fått den obligatoriske grunnopplæringen som kreves, men ikke for slukking av skogbrann, ifølge den foreløpige tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet.

I den samme rapporten kommer det fram at det var få personer fra mannskapet som var ute på slukkingen som hadde den spesifikke skogbrann-opplæringen.

Det kan heller ikke bekreftes at brannmannen hadde på seg røykmaske da han ble funnet.

Mange skogbranner

Brannmannen var alene da han ble funnet liggende på bakken under slukkingen av en skogbrann i Nes i Akershus i midten av juli . Dagen etter døde han på Ullevål sykehus.

Hendelsen skjedde midt i en krevende tid for brannvesenet, med flere store skogbranner samtidig.

Seksjon for økonomi og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt etterforsker arbeidsulykken. I samarbeid med Arbeidstilsynet undersøker de blant annet forholdene brannmannen jobbet under.

Den foreløpige obduksjonsrapporten sier lite om hva som forårsaket dødsfallet, og det vil trolig ta tre måneder før den endelige rapporten er klar.

Ber om svar

Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus ble varslet om saken samme dag som brannmannen omkom.

Tilsynsleder Tommy Pedersen sier det er uavklart om dødsfallet har noen sammenheng med arbeidet brannmannen utførte dagen før han døde på Ullevål sykehus.

Arbeidstilsynet ber nå brannsjefen om opplysninger knyttet til 15 ulike punkter som går på rutinene ved arbeidsstedet.

Det stilles blant annet spørsmål ved bruk av verneutstyr, opplæring, pause og hvile.

Ansatt i et halvt år

Brannsjefen i Øvre Romerike brann og redning bekrefter at de har mottatt den foreløpige tilbakemeldingen med spørsmål fra Arbeidstilsynet. Fristen for å gi svar er satt til 20. august.

– Det er vi i gang med å samle inn nå, og vi regner med å kunne gi Arbeidstilsynet dette innen fristen. Av hensyn til saksbehandlingen ønsker vi ikke å kommentere ytterligere før den endelige rapporten fra Arbeidstilsynet er klar, skriver Karlsen i en e-post.

Brannsjefen har tidligere uttalt til VG at brannmannen døde av et akutt helseproblem.

– Det var vårt inntrykk av situasjonen og informasjon vi fikk umiddelbart etter hendelsen som gjorde at det var naturlig å ordlegge seg på denne måten. Vi i brannvesenet vet fortsatt ikke mer om dødsårsaken enn vi gjorde i dagene etter hendelsen, skriver brannsjefen i en e-post til VG.

– Det er dypt tragisk å miste en medarbeider i innsats, og vi ser selvsagt fram til å få et endelig svar når obduksjonsrapporten foreligger. Vi prioriterer nå pårørende og egne ansatte.

– Krevende periode

Brannsjefen ønsker foreløpig ikke å uttale seg om hvorvidt HMS-rutinene ble fulgt, ettersom Arbeidstilsynet ikke er ferdige med sine undersøkelser.

Karlsen forteller at tapet av kollegaen i stor grad har preget arbeidsplassen.

– Mannskapene har opplevd tapet av en kollega midt i en svært krevende periode. Det er selvsagt veldig tungt for alle som jobber i Øvre Romerike brann og redning.

Den omkomne brannmannen ble ansatt i Øvre Romerike brann og redning 1. januar, og hadde som nevnt aldri vært ute på branner tidligere.

Til tross for at han var alene da han ble funnet omkommet, understreker Karlsen overfor VG at brannmannen jobbet sammen med fire andre fra mannskapet og Sivilforsvaret under slukkingen av det han beskriver som et stort skogbrannområde i Nes.

– Kan komme pålegg

Tilsynslederen i Arbeidstilsynet understreker at de kun jobber ut fra et forebyggende perspektiv, mens det er politiet som etterforsker om det er noe straffbart knyttet til saken.

– Vi stiller spørsmål knyttet til en del viktige faktorer for at arbeidet skal være sikkert. Det kan hende at vi finner grunnlag for å følge opp med pålegg for å forbedre det forebyggende arbeidet. Det trenger ikke nødvendigvis å ha noe med selve ulykken å gjøre, understreker Pedersen.

Han avventer tilbakemelding fra Øvre Romerike brann og redning før han ønsker å uttale seg nærmere om saken.